Cidades

PRF apreende 1.400 comprimidos de “rebite” em fiscalização

Motorista do caminhão foi flagrado em alta velocidade, realizando manobras perigosas


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 12/09/2025 - 09:58

rebites apreendidos
O medicamento é utilizado ilegalmente por motoristas para inibir o sono e prolongar jornadas ao volante. (Imagem: PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 1.400 comprimidos de anfetamina, conhecida popularmente como “rebite”, durante uma fiscalização na noite desta quinta-feira (11), em Nerópolis, região metropolitana de Goiânia. O medicamento é utilizado ilegalmente por motoristas para inibir o sono e prolongar jornadas ao volante.

Segundo a corporação, a equipe retornava de Jaraguá para Goiânia, após participar de uma operação, quando flagrou um caminhão em alta velocidade, realizando manobras perigosas de mudança de faixa. A atitude chamou a atenção dos agentes, que decidiram abordar o veículo.

Na vistoria, o motorista, de 53 anos, apresentou nervosismo e aparentava sinais de cansaço. Ao revistar a carga, os policiais encontraram duas sacolas escondidas entre paletes, contendo 90 cartelas do entorpecente — totalizando aproximadamente 1.400 comprimidos. O caminhão transportava garrafas de vidro de Jaraguá (GO) com destino a São Paulo (SP).

Apesar de o tacógrafo indicar que o tempo de descanso estava dentro da normalidade, o próprio condutor confessou que havia adquirido a droga em Jaraguá e que faria uso pessoal. A PRF destacou que, ainda que parte dos motoristas justifique o consumo de “rebite” para enfrentar longas distâncias, a prática é considerada crime e representa um grave risco à segurança viária, já que os efeitos da substância podem causar alteração de comportamento e perda de reflexos.

O motorista foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes de Anápolis, junto com a droga apreendida, onde deve responder por tráfico de drogas.

A PRF reforça que segue intensificando operações nas rodovias federais que cortam Goiás, com foco no combate ao tráfico de drogas, fiscalização de veículos de carga e prevenção de acidentes.

