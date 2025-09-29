PRF apreende 31 kg de haxixe escondidos em caminhonete na BR-153

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 31 quilos de haxixe na tarde deste domingo (28), durante fiscalização no km 696 da BR-153, em Itumbiara, no sul de Goiás.

Inicialmente, o condutor de uma Fiat/Strada, de 49 anos, ao perceber a presença da viatura, entrou na GO-419. Ele foi abordado logo em seguida. Durante a fiscalização, apresentou informações contraditórias e demonstrou nervosismo, o que levantou suspeitas dos policiais.

Os agentes sentiram forte cheiro de maconha no veículo e realizaram uma vistoria minuciosa, encontrando 30 pacotes de haxixe ocultos na carroceria.

O motorista confessou que receberia R$ 5 mil pelo transporte, tendo recebido R$ 2 mil adiantados, e que os R$ 3 mil restantes seriam pagos na entrega do haxixe. Ele informou ainda que buscou a droga em Campo Grande (MS) e que o destino final era Bela Vista de Goiás (GO).

O homem, os tabletes de haxixe e o veículo foram encaminhados para a Polícia Civil de Itumbiara, que dará prosseguimento às investigações sobre o crime de tráfico de drogas.

