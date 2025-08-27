PRF prende suspeitos de furtar pneus de caminhões em Goiás

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu parte de uma quadrilha especializada em furtar rodas e pneus de caminhões em Goiás. A ação aconteceu em Aparecida de Goiânia, no km 516 da BR-153, e terminou com dois homens presos e a recuperação de 22 conjuntos de rodas e pneus.

A investigação começou após uma sequência de furtos registrados em 18 de agosto, nas cidades de Uruaçu e São Luís do Norte. Testemunhas relataram que um caminhão vermelho era usado para transportar o material furtado. Desde então, o veículo — um Mercedes-Benz — passou a ser monitorado pela polícia.

Prisão inusitada

Durante a abordagem, por volta das 10h30, a equipe encontrou uma cena curiosa: um dos suspeitos, de 38 anos, estava escondido em uma rede presa sob a carroceria do caminhão. O outro, de 46 anos, foi surpreendido dormindo tranquilamente dentro da cabine.

O motorista chegou a afirmar que o veículo estava vazio, mas a versão caiu por terra após vistoria. No compartimento de carga, os policiais localizaram os 22 pneus e rodas, parte deles já identificada como pertencente a um caminhoneiro de Rio Verde (GO), que havia sido furtado horas antes — perdendo oito rodas e pneus em um posto da região.

Reincidentes

A PRF também confirmou que os dois homens já possuíam antecedentes pelo mesmo crime. Em 2025, eles haviam sido detidos no Tocantins, também acusados de furtar rodas de caminhões.

Os presos e o material apreendido foram encaminhados à Polícia Civil de Goiás, que dará continuidade às investigações para identificar outros integrantes do grupo.