PRF resgata criança de 8 anos transportada irregularmente, na BR-153

Na tarde de ontem, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou um garoto de 8 anos que estava sendo transportado ilegalmente em uma motocicleta na BR-153, Km 516, no perímetro urbano de Aparecida de Goiânia. O menino viajava na companhia de seu pai, saindo de um bairro periférico da cidade para atravessar a rodovia, um local extremamente perigoso devido ao intenso movimento de carretas, a fim de retornar para sua residência que ficava no lado oposto da BR.

O caso chamou a atenção dos agentes quando avistaram o veículo com o farol queimado. Ao parar a motocicleta, os agentes constataram que a criança estava escondida junto ao corpo do pai, vestida com a mesma camisa do genitor. Além de não ter a idade legal para ser transportada nesse tipo de veículo, a criança também estava sem capacete.

O pai foi autuado por três irregularidades: veículo com farol queimado, falta de capacete para a criança e transporte do menor em desacordo com as normas de segurança.