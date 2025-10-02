search
Meio Ambiente

Primeira avaliação de risco de extinção de animais de Goiás entra na etapa dos répteis

Semad recepciona, até o dia 31 de outubro, dados sobre répteis com incidência no Estado


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 02/10/2025 - 12:59

répteis réptil
Mesoclemmys perplexa, um dos répteis com incidência em Goiás com provável risco de extinção (Foto: JosefersonGO/ICMBio)

O primeiro projeto de avaliação de risco de extinção de espécies da fauna da história de Goiás, conduzido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), entrou, nesta quinta-feira (2), na sexta etapa. Entre os dias 02 e 31 de outubro, acontece a coleta de informações a respeito de répteis que têm incidência no território goiano.

Antes dos répteis, os técnicos da Semad recepcionaram dados sobre libélulas, anfíbios, algumas categorias de peixes, algumas categorias de abelhas e mamíferos, em parceria com pesquisadores e cientistas.

Depois da categorização das espécies de acordo com o grau de ameaça, as informações adicionais sobre história natural dos animais e registros fotográficos serão acrescentadas nas fichas técnicas de cada bicho pelos especialistas coordenadores dos grupos. Com as espécies que fizeram parte das etapas anteriores, esse processo já começou.

O levantamento está reunindo informações diversas sobre as espécies em um sistema chamado BioData, que futuramente poderá também ser acessado pelo público em geral por meio de um módulo público.

O processo de avaliação inclui a realização de oficinas com especialistas nos grupos taxonômicos por meio da aplicação de um método científico reconhecido internacionalmente, desenvolvido pela International Union for Conservation of Nature’s (IUCN).

Entre os répteis que provavelmente entrarão na lista, destacam-se Caiman crocodilus, Corallus hortulana e Mesoclemmys perplexa.

A secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Andréa Vulcanis, afirma que a avaliação ajudará a desenvolver políticas públicas mais eficientes para a conservação de espécies.

“Pode ser, por exemplo, que exista uma espécie ameaçada em Goiás, mas não reconhecida nacionalmente. Com as informações em mãos, teremos condições de estabelecer as estratégias mais adequadas”, explica a secretária. O que há hoje são dados sobre o risco de extinção em nível nacional, produzidos pelo Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio).

Mabel se nega a responder vereadores e deixa Câmara durante prestação de contas

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Agrodefesa orienta criadores de abelhas sobre a importância do cadastro por meio do Sidago
Meio Ambiente

Agrodefesa orienta criadores de abelhas sobre a importância do cadastro por meio do Sidago

01/10/2025
Semad lança página sobre concessão do Pescan
Meio Ambiente

Semad lança página sobre concessão do Pescan

30/09/2025
licenciamento ambiental
Meio Ambiente

Força-tarefa busca zerar fila de processos no licenciamento ambiental

30/09/2025
Empresas em Goiás têm até 30 de setembro para entregar Plano de Logística Reversa 2025-2026
Meio Ambiente

Empresas em Goiás têm até 30 de setembro para entregar Plano de Logística Reversa 2025-2026

26/09/2025
Câmara aprova transferência simbólica da capital para Belém durante COP30
Meio Ambiente

Câmara aprova transferência simbólica da capital para Belém durante COP30

25/09/2025
falsificação de bebidas
Saúde

Goiás começa força-tarefa integrada para combater falsificação de bebidas

02/10/2025
bebidas
Brasil

Câmara aprova urgência para crime hediondo de falsificação de bebidas

02/10/2025
Fachin adia votação sobre vínculo entre motoristas e aplicativos
Poder

Fachin adia votação sobre vínculo entre motoristas e aplicativos

02/10/2025
Corretor de imóveis promove evento solidário para arrecadar fundos e reformar hospital Araújo Jorge
Cidades

Corretor de imóveis promove evento solidário para arrecadar fundos e reformar hospital Araújo Jorge

02/10/2025
Pesquisa