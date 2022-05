Primeiro final de semana do FICA 2022 terá invasão de carnaval

Da redação

A 23º edição do Festival de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA) segue a todo vapor e neste primeiro final de semana terá uma invasão carnavalesca no Mercado Municipal da cidade de Goiás. O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), com correalização do Sesc, e em parceria com a Universidade Estadual de Goiás (UEG), apresenta uma programação cultural rica e diversa no evento.

O primeiro final de semana do FICA que vai até o domingo, 29, contará com diversas atrações que vão do circo ao carnaval realizadas em vários pontos da cidade como: o Teatro São Joaquim, Mercado Municipal, palco da Praça do Coreto e o Convento do Rosário.

Já no sábado, 28, a alegria corre solta com uma programação carnavalesca mais que especial: “Fica e o Samba no Mercado”, das 11h às 15h, no Mercado Municipal. A apresentação terá cinco escolas de samba e blocos de carnaval em ação conjunta com bares e restaurantes, que servirão comida ligada ao universo do samba como feijoada e comida de boteco.

No domingo, 29, as apresentações culturais continuam e podemos destacar as manifestações da cultura goiana como o Grupo de Catira da cidade de Goiás e a Orquestra de Violeiros: Um Patrimônio de Vila Boa no Mercado Municipal.

Ao todo, o festival terá quatro mostras de cinema competitivas, com exibição de mais de 50 filmes nacionais e internacionais. Este ano, o festival contará com 13 dias de programação, que serão realizadas presencialmente na cidade de Goiás, com algumas atividades e filmes que serão disponibilizados online. Além disso, também serão realizadas, apresentações culturais, shows entre outras ações. Todas as atividades serão gratuitas e com público limitado.

Confira a programação completa das atrações culturais do final de semana:

28/05 (Sábado)

Fica e o Samba no Mercado

Horário: 11h às 15h

Local: Mercado Municipal

Exposição Carnavalesca – por Ataniel de Jesus

Horário: 11h às 15h

Local: Mercado Municipal – Mulheres Coralinas

Associação Atlética União Goiana

Horário: 11h

Concentração: Portão do Mercado

Finalização: Mercado Municipal

Escola de Samba Mocidade Independente

Horário: 12h

Concentração: Portão do Mercado

Finalização: Mercado Municipal

Comuna Que Pariu: Toques de Resistência

Horário: 13h

Concentração: Portão do Mercado

Finalização: Mercado Municipal

Samba de Roda: A Dança da Vida – Espaço

Cultural Vila Esperança

Horário: 14h

Local: Mercado Municipal

Carnaval Para Todos – Escola de Samba União Goiana

Horário: 15h

Concentração: Portão do Mercado

Finalização: Mercado Municipal

Show “MPB em Vila Boa” com Peninha e João Henrique

Horário: 17h

Local: Praça do Coreto – Cidade de Goiás – GO

Show Ingrid Lobo e Paula Bernades

Horário: 19h

Local: Mercado Municipal

Show “Emerson, Vários Sons uma só voz” com Emerson Cordeiro

Horário: 19h

Local: Praça do Coreto – Cidade de Goiás – GO

Show “Canto para Alma” com Marcos Jardim

Horário: 21h

Local: Praça do Coreto – Cidade de Goiás – GO

Show Aurora Rules

Horário: 21h

Local: Mercado Municipal

29/05 (Domingo)

Grupo de Catira da Cidade de Goiás

Horário: 16h

Local: Mercado Municipal

Orquestra de Violeiros: Um Patrimônio de Vila Boa

Horário: 17h

Local: Mercado – Cidade de Goiás – GO

Circo: Wawzinho com Deidian Lucas

Horário: 17h

Local: Praça do Coreto – Cidade de Goiás – GO

Circo: O Bamboleiro com Saracura do Brejo

Horário: 18h

Local: Praça do Coreto – Cidade de Goiás – GO

Show “O Violão é nossa voz” com Kauã e Renan

Horário: 19h

Local: Praça do Coreto – Cidade de Goiás – GO

Show “Eu, a viola e as estrelas” com Rafael Guerreiro

Horário: 18h

Local: Mercado – Cidade de Goiás – GO

Cine Goiás Itinerante – “Os Seresteiros do Rio São Francisco”

Horário: 19h às 21h

Local: Município de São Francisco – GO