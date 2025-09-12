Procon apreende mais de 400 produtos vencidos em supermercado de Nerópolis

Uma fiscalização realizada pelo Procon Goiás resultou na apreensão de 424 produtos vencidos em um supermercado de Nerópolis, município da região metropolitana de Goiânia. A operação ocorreu na última terça-feira (9), após denúncias de consumidores, e identificou alimentos, bebidas e até produtos de limpeza com prazo de validade expirado.

De acordo com os fiscais, a maior parte da apreensão foi de bebidas alcoólicas. Somente de cervejas, foram recolhidas 236 latas vencidas desde o início de setembro. Também foram encontradas 10 garrafas de refrigerante de 2 litros com validade expirada em abril deste ano e outras 20 garrafas de 1,5 litro vencidas em julho. Além disso, 11 unidades de catuaba estavam fora da validade desde abril de 2023, o que chamou a atenção da equipe.

No total, cerca de 155 quilos de produtos foram considerados impróprios para o consumo. Entre eles, alimentos de grande circulação como macarrão instantâneo, biscoitos, batata frita, farofas, pães, bolos e embutidos, todos com validade já ultrapassada. Todo o material foi apreendido e inutilizado.

O supermercado foi autuado e terá 20 dias para apresentar defesa junto ao Procon Goiás. A prática de comercializar produtos fora da validade é considerada grave, já que pode representar riscos à saúde dos consumidores.

O Procon reforça a orientação para que os clientes estejam sempre atentos à data de validade antes de adquirir qualquer item. Produtos próximos ao vencimento podem ser vendidos com desconto, o que é permitido pela legislação, mas o consumidor deve verificar a condição e a embalagem. Caso esteja violada, é possível solicitar a troca imediata.

Em supermercados, é comum que os itens mais próximos do vencimento sejam colocados na frente das prateleiras. Uma dica é observar a disposição e escolher produtos que ficam no fundo, geralmente com prazo maior.

Consumidores que encontrarem irregularidades podem registrar denúncia pelos telefones 151 (em Goiânia) ou (62) 3201-7124 (no interior). Também é possível formalizar reclamações online pelo Portal Expresso (www.go.gov.br).