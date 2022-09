Procon Goiânia aponta queda de 8,71% no preço da cesta básica, em agosto

O Programa de Defesa do Consumidor (Procon Goiânia), divulgou, nesta terça-feira, 30, pesquisa que aponta queda de 8,71% no preço da cesta básica, em agosto. Foram avaliados 30 itens, em dez estabelecimentos comerciais da capital.

Levantamento realizado entre 19 e 22 de agosto mostra que a cesta custava R$ 642,35 em julho, e agora está em R$ 586,38, R$ 55,97 a menos. Os dados são da Gerência de Cálculo e Pesquisa do Procon Goiânia.

O tomate comum foi o produto encontrado com maior variação no preço do quilo, de R$ 0,85 e R$ 6,89, com percentual de 710,59% de diferença. Já o feijão tipo 1 teve variação de 62,58%, com preço de R$ 7,99 e R$ 12,99. O açúcar, café, feijão e arroz registraram as menores variações, entre 14% e 27%.

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), os maiores valores da cesta básica foram registrados em Florianópolis (SC) e São Paulo (PS). Já os menores estão nas cidades de Aracaju (SE) e Salvador (BA).

Na comparação entre as capitais pesquisadas, Goiânia estava em 9° lugar, em maio, e se manteve na mesma posição, em junho e julho, quando o Dieese encontrou a cesta básica no valor de R$ 672,91.

Em caso de elevações abusivas de preço, o Procon Goiânia recomenda aos consumidores que denunciem pelos canais de atendimento: (62) 3524-2942, 3524-2936 e aplicativo Prefeitura 24hrs.