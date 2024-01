Programa ALI Produtividade do Sebrae abre seleção para empreendedores

O Sebrae Goiás iniciou neste mês de janeiro a seleção para o Programa ALI Produtividade, uma iniciativa voltada para empresas que buscam impulsionar seu crescimento, aumentar o faturamento e otimizar custos. O programa oferece um acompanhamento de seis meses, combinando atendimentos presenciais e on-line, conduzidos por Agentes Locais de Inovação (ALI).

O grande diferencial do programa está em ser 100% gratuito para as empresas participantes. Os agentes locais de inovação, que passam por treinamento e capacitação, visitam as empresas selecionadas, oferecendo um suporte personalizado para impulsionar inovação, produtividade e lucratividade. De acordo com a analista do Sebrae e gestora estadual do programa ALI, Nayara Santos, as vagas são limitadas, sendo preenchidas rapidamente. Ela destaca que o programa é direcionado para empresas que buscam melhorias significativas em sua operação.

O Programa Brasil Mais Produtivo, do qual o Programa ALI faz parte, atendeu quase 3 mil empresas no ano passado, alcançando resultados expressivos, como um aumento médio de 15% na produtividade e mais de 11% de incremento na lucratividade”, afirma Nayara. Ela ressalta que o ALI é um programa nacional com uma metodologia consolidada, acumulando mais de 15 anos de história no Brasil.

Seleção

A analista explica que o processo de seleção envolve a análise das empresas inscritas, seguida por um acompanhamento realizado pelos agentes locais de inovação. “Após a seleção, é feito um diagnóstico detalhado das principais necessidades de melhoria de cada empresa, elaborando um plano de ação personalizado em colaboração com os empresários”, pontua Nayara.

Para os interessados em participar, a recomendação é não perder tempo, dada a alta demanda e as vagas limitadas. A gestora estadual destaca que o sucesso do programa depende do engajamento e da disposição dos empresários em implementar as ações e buscar melhorias significativas em seus negócios.

O Programa ALI Produtividade do Sebrae representa uma oportunidade única para as empresas que buscam alavancar sua performance, contar com um acompanhamento de um agente local de inovação e alcançar resultados comprovados. As inscrições estão abertas, e os empresários interessados devem se candidatar o mais rápido possível para garantir sua participação.

Confira na Vitrine do Sebrae Goiás: https://vitrine.sebraego.com.br/brasil-mais/