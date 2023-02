Programa Anápolis Investe já tem mais de 530 milhões de obras em licitação

O maior plano de investimentos da Prefeitura de Anápolis está com licitações em andamento que já ultrapassam R$ 530 milhões em obras. O prefeito Roberto Naves falou sobre o Anápolis Investe durante visita técnica, nesta terça-feira, 31, às obras do novo Centro Administrativo, que faz parte do pacote de mais de R$ 1 bilhão em melhorias para a cidade. Até o final da semana, a expectativa é de que o volume desse montante de obras em processo de licitação alcance R$ 700 milhões.

“O que a gente comemora é que as etapas mais burocráticas, que são a elaboração do projeto, orçamento, a busca por recurso, o termo de referência e o processo licitatório, nós já estamos conseguindo vencer. Então, realmente, o Anápolis Investe é uma realidade e nós queremos aqui agradecer a todos vocês que acreditam no nosso trabalho”, disse o prefeito na visita à primeira obra do pacote de investimentos que está com 25% de sua execução concluída, cumprindo o cronograma estabelecido.

Entre os projetos em licitação está a ponte estaiada, que ligará os bairros Polocentro e Morumbi (R$ 180 milhões), o viaduto do Recanto do Sol (R$ 40 milhões) e a pavimentação de mais de dez bairros e dois anéis viários que fazem as ligações GO 222/Calixtópolis e Miranápolis /Dom Felipe (R$ 180 milhões).

“A primeira etapa da licitação da pavimentação e dos anéis viários aconteceu nesta segunda-feira. Nesta terça, está sendo realizada a análise da documentação das 20 empresas que participaram. O viaduto do Recanto do Sol e a ponte estaiada estão com certame marcado para o mês de março”, esclareceu a diretora administrativa financeira da Secretaria de Obras, Flávia Ribeiro.

Estão em fase de elaboração de edital a construção da UPA Veterinária, do Hospital da Mulher, do Centro Cultural João Luiz de Oliveira, do Mercado Municipal da Jaiara, além de um centro de internação, praças, parques, arenas poliesportivas, novos feirões cobertos, dentre outros projetos. O prefeito assegurou à população que dará transparência a cada etapa do Anápolis Investe, permitindo aos cidadãos o acompanhamento de todos os estágios das obras que fazem parte do programa.