Programa Deputados Aqui chega a Pires do Rio no dia 9 de agosto

Chegou a vez da região Sul de Goiás receber o programa Deputados Aqui. A 14ª edição do evento será realizada no município de Pires do Rio, no dia 9 de agosto, a partir das 8h da manhã, no Colégio Estadual da Polícia Militar Professor Ivan Ferreira.

A população será beneficiada com uma série de serviços gratuitos, principalmente nas áreas da saúde, cidadania, assistência social, qualificação profissional e lazer.

Entre os atendimentos de saúde, haverá consultas médicas, atendimento com dentista, exames de mamografia e ultrassonografia, auriculoterapia, atendimento com oftalmologista, com entrega gratuita de óculos, quando necessário.

Por meio de parcerias com diversos órgãos, também serão oferecidos serviços da Defensoria Pública, como casamento civil, divórcio e orientações jurídicas. Estarão presentes ainda representantes da Saneago, Equatorial Goiás, AGR, TRE e Emater, além da participação da Feira do Produtor Rural, oficinas e atendimentos promovidos pelo Senar.

Para quem busca qualificação, o programa oferece cursos profissionalizantes em áreas como automaquiagem, penteados “tranças” e arranjos com balões. Haverá ainda corte de cabelo masculino e feminino e atrações para toda a família, como apresentações culturais, brincadeiras infantis, pula-pula, além de distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce.

Um dos momentos marcantes da programação será a sessão solene de reconhecimento a personalidades locais, com a entrega do Certificado de Mérito Legislativo a cidadãos que prestam relevantes serviços à comunidade.

O evento também promove a participação cidadã, com a realização de uma audiência pública, que abre espaço para a população apresentar sugestões e demandas diretamente aos deputados.

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Bruno Peixoto (UB), destaca a importância da presença da população e a força do trabalho conjunto entre o Legislativo estadual e os municípios.

“O programa Deputados Aqui é uma grande oportunidade de aproximar o parlamento da população. É um momento de escuta, de prestação de serviços e de reconhecimento de lideranças locais. Seguimos firmes, junto com prefeitos e vereadores, trabalhando por mais qualidade de vida para o povo goiano”, afirmou o parlamentar.

