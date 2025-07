Programa Voa Brasil já soma 45 mil reservas de passagens por aposentados

Lançado há um ano, o programa Voa Brasil já viabilizou 45 mil reservas de passagens aéreas para aposentados do INSS, segundo informações da Agência Brasil. A iniciativa oferece bilhetes por até R$ 200 para beneficiários que não tenham viajado nos últimos 12 meses. As passagens são disponibilizadas em períodos de baixa temporada, com o objetivo de ocupar assentos ociosos e estimular o turismo interno.

De acordo com dados da Secretaria Nacional de Aviação Civil, responsável pelo programa em parceria com companhias aéreas, os destinos mais procurados estão nas regiões Sudeste e Nordeste, que concentram mais de 80% das viagens realizadas até agora. O Centro-Oeste aparece em seguida, com 8% das reservas.

São Paulo lidera entre os destinos, com mais de 12 mil passagens reservadas, seguido por Rio de Janeiro, Recife, Brasília, Fortaleza, Salvador, João Pessoa e Maceió. Desde o início do programa, os aposentados movimentaram 87 aeroportos em todos os estados do país, totalizando mais de 510 trechos diferentes.

Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o Voa Brasil não gera custos para os cofres públicos, já que utiliza uma estrutura de parceria com as empresas aéreas. A proposta, além de democratizar o acesso às viagens, é fomentar a economia local, impulsionando o setor de turismo com mais consumo em hotéis, restaurantes, transporte e comércio.

As passagens para aposentados podem ser consultadas e adquiridas exclusivamente pelo site oficial do programa: gov.br/voabrasil. A expectativa do governo é ampliar o público atendido nos próximos meses.

O Voa Brasil é o primeiro programa de inclusão social da aviação brasileira, que deixa o transporte aéreo mais acessível e democrático no país. O objetivo do Governo Federal é fazer com que mais e, principalmente, novos brasileiros tenham acesso ao mercado aéreo do Brasil.