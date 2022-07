Quase 3 milhões de pessoas passaram na romaria de Trindade em 2022

Durante os dez dias da Romaria do Divino Pai Eterno trouxe até Trindade, 2.972 mil pessoas. O total de público foi divulgado em balaço realizado pela Prefeitura de Trindade, na última segunda-feira, 4. Romeiros de Goiânia, no interior goiano, de outros estados e países, puderam quebrar o jejum de participar presencialmente, das celebrações. Foram dois anos, sem festa em razão da pandemia de Covid-19.

O balanço que aponta a presença de quase 3 milhões de pessoas, foi divulgado pela Sala de Gestão Integrada da Romaria de 2022. Para os representantes de órgãos da Prefeitura, da Segurança Pública, da Igreja Católica e do setor hoteleiro que fazem parte da Sala de Gestão Integrada, esta foi a “romaria dos fiéis”: marcada por muita paz, organização, limpeza e segurança.

De acordo com o prefeito Marden Júnior, o município se preparou para receber 5 milhões de visitantes, considerando que em 2019, quando houve a última edição da festa antes da pandemia, a cidade recebeu 3 milhões e 200 mil pessoas. “Isso não quer dizer que esperávamos um quantitativo de 5 milhões, mas deixar a cidade pronta, até porque a decisão de fazer a romaria de forma presencial ocorreu apenas três meses antes da festa, e vimos a grande dificuldade das pessoas, dos nossos romeiros”, explicou ele.

Marden disse que “a missão foi cumprida com a retomada e a realização de uma das festas mais organizadas da história da Romaria de Trindade, mesmo havendo um visível desequilíbrio econômico influenciando na vinda das pessoas”.

Os dados oficiais indicam ainda que R$ 45 milhões, aproximadamente, giraram em torno da realização dos eventos ligados às celebrações religiosas e também aos shows promovidos pela Prefeitura este ano.

Somando o efetivo policial e colaboradores da Prefeitura e demais áreas, inclusive da Igreja Católica, cerca de 5 mil pessoas trabalharam para dar segurança, limpar a cidade, fazer o socorro de emergência em saúde, vacinar, orientar os turistas, fiscalizar posturas, e até mesmo alimentar esse efetivo.

Segurança

O Tenente-Coronel David Augusto, comandante do 15º Batalhão, mostra como a Romaria de 2022 foi mais tranquila, destaca que este ano a Romaria foi muito mais tranquila se comparada com anos anteriores. Segundo os dados da corporação, em 2019, registrou 379 atendimentos ligados à Romaria, enquanto nos dez dias deste ano foram registrados 281, ou seja, quase 100 atendimentos de socorro ligados à Romaria de Trindade a menos do que há dois anos.

Nas polícias Civil e Militar a sensação também foi de conquista por não terem sido registrados casos de violência como assaltos ou mortes de pessoas relacionados às celebrações do período. Na Civil, para se ter uma noção, de 104 ocorrências registradas, 97 eram furtos de celulares e carteiras, divulgou a delegada regional, Silvana Nunes.

Já a PM, frisou o Tenente-Coronel Daniel Gomes, comandante do 22º Batalhão, utilizou diferentes estratégias de inteligência e planejamento para inibir criminosos. Com isso, a presença ostensiva de 2 mil policiais e o monitoramento de inteligência inibiram os crimes, a atuação de traficantes nos eventos e ainda facilitaram a prisão rápida de uma família que furtava carteiras e que veio de Brasília para fazer vítimas nas procissões e após as missas da Romaria.

Saúde

Na Saúde, a Prefeitura realizou 10 mil atendimentos. Desses, 1.600 foram testes de Covid-19, dos quais, 480 eram moradores de Trindade. O percentual que testou positivo para a doença ficou na média de 28%, próximo da registrada antes da Romaria.

Em parceria com o Governo do Estado, o município também aplicou 1.300 vacinas contra Covid e também Influenza. Neste ponto, chamou a atenção a grande procura de vacinação por romeiros de outros municípios, que chegou a 60% dos imunizantes aplicados – ou 780 doses em visitantes, contra 520 doses em moradores de Trindade.

O uso de máscara facial, álcool gel e as recomendações de cuidados, que também foram feitas pelos celebrantes católicos, como lembrou o reitor do Santuário Basílica, padre João Paulo, foram bem recebidos pelos romeiros.