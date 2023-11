Quatro sortudos de Goiás levaram, juntos, R$ 250 mil no último sorteio da Mega-Sena, realizado no sábado (18). Cada ganhador fez uma aposta simples e vai levar uma bolada de cerca de R$ 62 mil. As apostas sorteadas são de Aparecida de Goiânia, Goiânia, Mara Rosa.

O sorteio do concurso 2657 aconteceu no sábado (18) e as dezenas sorteadas foram: 07 – 27 – 32 – 33 – 36 – 53. Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou.