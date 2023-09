Quem recebe Bolsa Família não precisará pagar o MCMV

Benefícios do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) não precisarão mais pagar as prestações dos imóveis comprados no programa Minha Casa, Minha Vida. A portaria que traz a isenção foi publicada pelo Ministério das Cidades nesta sexta-feira (29).

A medida vale para contratos nas modalidades subsidiadas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) e do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR).

A regra anterior para a faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida, voltada a famílias com renda mensal bruta até R$ 2.640, previa que a família beneficiada pagasse um percentual baixo do valor do imóvel financiado.