Rally dos Sertões 2025: mil crianças de Aparecida recebem atendimento oftalmológico gratuito

Nos dias 23 e 24 de julho, mil crianças de Aparecida de Goiânia, com idades entre 4 e 14 anos, receberão atendimento oftalmológico gratuito em uma ação promovida pela Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), durante a edição 2025 do Rally dos Sertões.

A iniciativa integra o braço social do evento, com apoio da organização SAS Brasil e do Hospital de Olhos de Aparecida, e será realizada na Vila Sertões, área montada na parte externa do Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Tendas e carretas equipadas oferecerão estrutura completa para o atendimento das crianças, previamente agendadas pela Central de Regulação da SMS.

Além das consultas oftalmológicas, a ação contempla encaminhamento para exames complementares e cirurgias, quando necessário. Crianças diagnosticadas com necessidade de correção visual também receberão óculos gratuitamente, por meio do Projeto Ver Magia, da SAS Brasil.

Para o prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, o atendimento oftalmológico no Rally dos Sertões presenta um avanço importante nas políticas de saúde preventiva do município. “Essa parceria representa um cuidado especial com o futuro das nossas crianças e reforça o compromisso da gestão com a saúde pública”, declarou.

O secretário de Saúde, Alessandro Magalhães, destaca a importância do cuidado precoce com a visão. “Tratar a visão de forma preventiva é cuidar do aprendizado e da qualidade de vida. Essa ação fecha um ciclo completo de cuidado”, afirmou. Já o superintendente de Regulação, Avaliação e Controle, Thiago Rezende Monteiro, pontua o impacto organizacional da ação: “Conseguimos agendar mil crianças em tempo recorde. É um esforço que desafoga a rede e transforma oportunidades em resultados reais.”

Projeto Ver Magia combate evasão escolar

O Projeto Ver Magia, responsável pela doação de óculos, tem como objetivo reduzir a evasão escolar provocada por problemas de visão. A ação impacta diretamente o desempenho educacional de estudantes da rede pública, reforçando o compromisso com inclusão e desenvolvimento social.

Rally dos Sertões 2025 em Goiânia

A largada oficial do Rally dos Sertões 2025 acontece em Goiânia no dia 27 de julho, com prólogo e super prime no dia anterior, dia 26. A competição terá um percurso de 3.482 quilômetros, cruzando cinco estados brasileiros e encerrando no dia 3 de agosto, na Praia do Francês, em Alagoas.