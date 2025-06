Rally dos Sertões 2025 volta a largar de Goiânia

A largada da 33ª edição do Rally dos Sertões foi oficialmente anunciada nesta segunda-feira (9/6), durante coletiva de imprensa no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. O vice-governador Daniel Vilela celebrou o retorno do evento à capital goiana após sete anos. “É um orgulho enorme ver o Sertões voltando para casa. Estamos falando de uma competição que movimenta o país, tem impacto econômico real e, principalmente, promove inclusão e transformação social por onde passa. Contem com o Governo de Goiás para garantir que cada edição seja ainda melhor”, afirmou.

Daniel Viela destacou ainda o esforço em conjunto para colocar Goiás no protagonismo dos grandes eventos esportivos nacionais. “Pela 17ª vez, Goiânia será o ponto de partida do maior rally das Américas, que completa 33 anos de história em 2025”, completou o vice-governador. A capital goiana sediará o Prólogo/Super Prime no dia 26 de julho, e a largada oficial ocorrerá no dia 27, com destino a Unaí (MG).

Presidente da Goiás Turismo, Roberto Naves destacou que a realização do evento no Estado é resultado de uma gestão integrada. “É uma felicidade imensa ver o governo todo envolvido. O rally mostra Goiás para o Brasil. E temos um diferencial importante para o turismo: segurança pública. Aqui, o visitante pode caminhar com tranquilidade e aproveitar a cidade com segurança”, pontuou.

O secretário de Esporte e Lazer, Rudson Guerra, também ressaltou o ambiente favorável à atração de grandes competições. “Tudo fica mais fácil quando se tem uma gestão eficiente. Com união e um propósito claro, os resultados aparecem. O calendário esportivo de Goiás está cada vez mais forte”, destacou. Representando a organização do evento, Leonora Guedes reforçou o compromisso social do Sertões. “O Rally dos Sertões não corre apenas por adrenalina. Corremos por transformação. Vamos realizar mais de 10 mil atendimentos médicos ao longo do percurso”, afirmou.

A edição 2025 terá 3.482 quilômetros de percurso e passará pelos estados de Goiás, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Alagoas. A premiação será realizada no dia 3 de agosto, na Praia do Francês, em Marechal Deodoro (AL). Além de fortalecer o nome do estado no cenário esportivo nacional, o Sertões soma-se a outras ações como a concessão do Estádio Serra Dourada e a futura etapa do MotoGP em Goiânia, prevista para 2026.

Sertões em Goiás

Goiás recebeu o Sertões pela primeira vez em 1997, em Alto Paraíso, e se consolidou como o estado mais visitado pela prova ao longo de sua história. O rally já percorreu dezenas de municípios goianos, como Pirenópolis, Caldas Novas, Padre Bernardo, Porangatu, Aruanã, Minaçu, Santa Helena, Niquelândia, Uruaçu, Goianésia, Rio Verde, São Simão, Posse, Formosa, entre outros. Goiânia se firmou como a principal casa do rally, tendo sediado a largada em 16 ocasiões e, em 2005 e 2013, também a chegada.

Inscrições

As inscrições estão abertas até 26 de junho para competidores das categorias motos, quadriciclos, carros e UTVs (veículos utilitários multitarefas). É necessário possuir carteira válida da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) ou da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA). Estrangeiros devem apresentar licença oficial do país de origem.

