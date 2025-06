Reciclagem em Goiânia pode subir de 1,8% para 50% até 2033

Movimento Reciclar é lançado em Goiânia para aumentar reciclagem e reduzir pressão sobre aterro sanitário de Goiânia, que enfrenta um cenário preocupante: apenas 1,8% do lixo urbano é reciclado, enquanto 29% dos resíduos coletados poderiam ser reaproveitados. O oobejtivo é subir de 1,8% para 50% até 2033. Com o objetivo de mudar esse panorama, foi lançado nesta segunda-feira (30) o Movimento Reciclar, iniciativa do Sistema OCB/GO, Codese, Sebrae-GO e outras entidades públicas e privadas.

Durante o evento, foi assinado um pacto cooperativo interinstitucional e, no período da tarde, uma reunião técnica irá alinhar o planejamento estratégico entre os envolvidos.

Metas ambiciosas até o centenário de Goiânia

O Movimento Reciclar estabelece metas ousadas: elevar a reciclagem em Goiânia para 10% até 2026 e atingir 50% até 2033, quando a cidade completa 100 anos. Atualmente, a capital recicla menos de 2% do total coletado, número abaixo da média nacional de 4%, segundo dados da Comurg.

Apesar da baixa reciclagem, Goiânia coleta cerca de 360 toneladas de resíduos recicláveis por dia. Toda a triagem desse material é realizada pelas 15 cooperativas locais, responsáveis por 100% da operação em parceria com o Consórcio Limpa Gyn, por meio da coleta seletiva.

Dados da Abrema (Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente) colocam Goiânia na 13ª posição no ranking nacional de reciclagem. A título de comparação, Brasília recicla 10,7%, enquanto capitais do Sul como Florianópolis (9%), Curitiba (6%) e Porto Alegre (5%) apresentam desempenhos superiores.

Já a Abrelpe (Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais) alerta que a baixa reciclagem gera impactos ambientais e sociais significativos, como contaminação do solo, poluição de mananciais e proliferação de doenças — além de representar perdas econômicas com o descarte de materiais que poderiam retornar à cadeia produtiva.

Economia circular

Segundo o presidente do Sistema OCB/GO, Luís Alberto Pereira, o Movimento Reciclar nasce do diálogo entre o setor produtivo, academia e organizações voltadas à sustentabilidade, que identificaram a necessidade de unir projetos dispersos em uma estratégia conjunta. “O seminário representa o início de uma transformação cultural baseada na economia circular. A proposta é substituir o modelo linear de consumo — extrair, usar e descartar — por práticas que valorizem o reaproveitamento e a reciclagem dos resíduos como recursos produtivos”, afirma Luís Alberto.