Empresas têm prazo ampliado para cumprir meta de reciclagem

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad) estendeu o prazo para a entrega do relatório anual de desempenho da logística reversa de embalagens recicláveis. Agora, as empresas têm até 30 de abril para submeter seus registros, anteriormente previstos para 30 de março.

A medida se aplica a todas as pessoas jurídicas de Goiás que, no processo de produção ou comercialização, colocam no mercado produtos que podem ser reciclados. O relatório anual é essencial para comprovar que essas entidades cumpriram a meta de custear o retorno de, no mínimo, 22% das embalagens ao ciclo produtivo.

Instituída pelo decreto 10.255/2023 da Semad, a política de logística reversa visa promover a gestão sustentável de resíduos sólidos. Os dados fornecidos serão utilizados para embasar a formulação de políticas públicas voltadas para essa área.

Os relatórios devem ser submetidos através do site www.logisticareversa.go.gov.br, referentes ao ano-base 2023. Além disso, é necessário apresentar documentos de certificação, como o Certificado de Crédito de Reciclagem, Certificado de Destinação Final (CDR) e Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR), auditados por um verificador independente.

“Esta plataforma representa um avanço significativo para promover a transparência e a responsabilidade ambiental em nosso estado”, destaca Fabiana Perini, gerente de Economia Verde e Circular da Semad. Para mais informações, os interessados podem contatar pelo número 62 9 9699-8345.