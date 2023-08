Rogério Cruz quer mais debate sobre reforma tributária

O prefeito Rogério Cruz participou ontem do encontro da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), em Brasília, para discutir a Reforma Tributária. Representantes de capitais e grandes municípios buscam ampliar debate com o objetivo de construir uma reforma que atenda todos os entes federativos. Eles se reuniram com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o relator da PEC, senador Eduardo Braga (MDB-AM).

“Nós, prefeitos, juntamente com parlamentares do Senado e da Câmara Federal, estamos unidos para discutir melhorias na Reforma Tributária, um tema de extrema importância para o Brasil e para nossa Capital”, assinalou o prefeito. Para ele, da forma como está, “a reforma traz grandes prejuízos para gestores municipais”.

De acordo com Rogério, os recursos provenientes do ISS são essenciais para Goiânia, assim como para outros municípios. “É preciso ampliar o diálogo para que o texto final atenda quem está na ponta, ou seja, os cidadãos que moram e trabalham nas cidades”, pontuou.

Grandes cidades

A visão da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) é que texto aprovado na Câmara prejudica cidades maiores. Por isso, o objetivo é fazer uma robusta articulação política para auxiliar na condução do tema durante tramitação no Senado.

No caso de Goiânia, que se enquadra na classificação de cidade acima de 500 mil habitantes, o texto atual acarreta recuo da arrecadação própria, frente à transferência de novo imposto (IBS municipal e estadual) e transferências diversas.