O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), reagiu duramente às declarações do senador Ciro Nogueira (PP-PI) sobre as eleições presidenciais de 2026. Em publicação nas redes sociais neste domingo (5), Caiado criticou o que chamou de “ansiedade vergonhosa” do senador em tentar se colocar como articulador e porta-voz do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e em decidir, por conta própria, os rumos da direita brasileira.

A reação veio após entrevistas concedidas por Ciro Nogueira à Jovem Pan e ao O Globo, em que o ex-ministro da Casa Civil afirmou que o nome de Caiado “não demonstra viabilidade nas pesquisas” e, portanto, não seria o escolhido da direita para disputar a Presidência em 2026. O senador mencionou ainda que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), desponta como principal alternativa do campo bolsonarista, enquanto o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), seria uma opção “reserva”.

Em resposta, Caiado acusou Ciro de agir em causa própria e de tentar “falar em nome de Bolsonaro”. “A ansiedade de Ciro Nogueira em se colocar como candidato a vice-presidente do governador Tarcísio é vergonhosa. Ele já se coloca como porta-voz do presidente Bolsonaro, o que não é. Se Bolsonaro quiser escolher um porta-voz, certamente será um de seus filhos ou sua esposa, Michelle. Não o Ciro Nogueira, senador de inexpressiva presença nacional, que um dia já jurou amor eterno ao Lula”, afirmou.

O governador também rebateu a tentativa de Ciro de excluir alguns nomes do debate interno da direita. “Ele já veta as pré-candidaturas de Romeu Zema, Eduardo Bolsonaro e a minha, prestando um enorme desserviço à direita. Não dependo de aval de Ciro Nogueira”, disse Caiado.

Em tom político, o goiano ainda destacou sua popularidade em Goiás e alfinetou o desempenho do senador em seu estado. “Tenho 88% de aprovação nos últimos três anos, a maior entre todos os governadores. As mesmas pesquisas mostram que Ciro Nogueira não tem forças sequer para se reeleger senador no Piauí.”

Caiado encerrou a nota afirmando que respeitará a decisão do ex-presidente Bolsonaro sobre o futuro da direita, mas pediu “moderação e respeito” a Ciro Nogueira. “Ele não tem estatura política para julgar pré-candidaturas e certamente não será por ele que passará a decisão de construir a melhor estratégia para derrotar o PT”, concluiu.

A troca de declarações expõe a disputa de bastidores dentro da direita sobre quem irá liderar o bloco nas eleições de 2026, especialmente em meio à indefinição sobre o retorno de Jair Bolsonaro à disputa e à tentativa de figuras como Tarcísio, Ratinho e Caiado de consolidarem seus nomes no cenário nacional.

Carlos Nathan Sampaio