Ronaldo Caiado realiza abertura do Natal do Bem em Goiânia

O governador Ronaldo Caiado abre oficialmente nesta terça-feira, 29, às 18h30, a programação do Natal do Bem no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia. Ele estará ao lado da coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS) e presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), primeira-dama Gracinha Caiado.

A estrutura às margens da BR-153 e da GO-020 foi decorada com 800 mil pontos de luz para as festividades, que prosseguem até o dia 1º de janeiro de 2023, de terça a domingo. A expectativa é receber, neste período, mais de 200 mil visitantes no local. A cerimônia de abertura terá a tradicional Cantata de Natal, apresentada pelo Coro Infantil Gustav Ritter, e a Parada Natalina, com desfiles temáticos e participação de personagens para interação com os visitantes. No primeiro dia de programação, destaque para o show com o padre Fábio de Melo, no Palácio da Música.

Em todos os dias do evento, os visitantes terão acesso à Vila de Natal e a apresentações de teatro e músicas clássicas de Natal, interpretadas por bailarinos, cantores, acrobatas e artistas circenses; além de projeções mapeadas, cerimônia de acendimento das luzes e parque infantil. Na Vila Gastronômica, haverá distribuição gratuita de pipoca e algodão doce para as crianças.