Rubens Fileti é eleito presidente da CAP-TI

Rubens Fileti, presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás, foi eleito, nesta semana, como presidente da Associação de Canais de Alta Performance em Tecnologia da Informação (CAP-TI). O mandato terá duração de dois anos, no biênio 2026/2027.

Fileti assume a gestão das mãos de Elton Almeida, que o parabenizou pela eleição. A CAP-TI foi fundada em 2014 e representa e defende os interesses dos canais de distribuição de Tecnologia da Informação de todo o Brasil.

A entidade é composta por canais que desenvolvem e comercializam softwares de Gestão Empresarial (ERP), Logística (WMS/TMS), Gestão de Pessoas (HCM), Gestão de Acesso e Segurança e Relacionamento com Clientes (CRM), além de empresas dos segmentos de cloud e Inteligência Artificial. A instituição atua tanto na mediação do debate com os setores pertinentes e atuação como órgão conciliador quanto na capacitação e estabelecimento de conexões, por meio de eventos, pesquisas e cooperação entre os associados.

Além de presidir a ACIEG, Fileti também é presidente da Faciest e comanda a Dtec Brasil, empresa do ramo de tecnologia e inovação.