Cidades

Saiba quais são os 15 municípios com mais focos de queimadas em agosto


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 18/08/2025 - 17:50

municípios queimadas
Regiões em Goiás têm aumento de queimadas (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

Na terceira semana de agosto de 2025, as regiões Central, Oeste e Sul de Goiás registraram aumento, respectivamente, de 190%, 100% e 125% no número de focos de queimadas em relação ao mesmo período do ano passado. Os 15 municípios de Goiás com mais focos de queimadas neste mês de agosto são: Monte Alegre de Goiás (15), Niquelândia (15), Cristalina (11), Nova Roma (10), Itapaci (8), Uruana (8), Vila Propício (8), Formosa (7), Cocalzinho de Goiás (6), Goiânia (6), Guarani de Goiás (6), Israelândia (6), Posse (6), Vila Boa (6) e Flores de Goiás (5).

Em contrapartida, as regiões Leste, Norte e Sudoeste apresentaram redução de 38%, 2,9% e 5%, respectivamente. Comparando a semana de 11 a 17 de agosto dos anos de 2024 e 2025, o acréscimo é de 13% no número total de queimadas. Os dados são do do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo) da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

Nas regiões Norte e Oeste, completaram-se hoje 105 dias sem chuva. Na região Leste são 103 dias e nas regiões Central, Sul e Sudoeste, 54 dias sem chover. Um dado chama a atenção no informativo sobre queimadas do Cimehgo: a baixa umidade do solo estimada. No período analisado, de 11 a 17 de agosto, a índice médio de umidade no solo em Goiás chegou a 2%, com exceção de alguns municípios na Região Norte, onde os valores podem chegar a 5%.

O índice é considerado muito seco. Geralmente, a umidade ideal do solo para a maioria das plantas varia entre 20% e 60%. Um índice tão baixo como 2% sugere que as plantas podem ter dificuldade em absorver água e nutrientes, o que pode levar a problemas de crescimento e saúde. 

Com todas essas condições, o risco de novas queimadas é muito elevado. A umidade relativa do ar permanece no nível de alerta, oscilando entre 12% e 20%, motivo pelo qual devem ser tomados cuidados extras com a hidratação do corpo, da pele e das mucosas. Outra recomendação é para evitar a prática de atividades físicas, especialmente nos períodos mais quentes e secos do dia.

