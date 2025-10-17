Saúde altera local de entrega de fórmulas para nutrição enteral

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) informa que, a partir de segunda-feira (20/10), o local de entrega das fórmulas para nutrição enteral, fraldas descartáveis e insumos utilizados na administração das dietas como equipos, frascos e seringas, será alterado. Os materiais passarão a ser distribuídos na Farmácia de Insumos e Medicamentos Especiais do município, localizada na Rua B, nº 55, Vila Viana. O atendimento à população será realizado das 7h às 18h.

A nutrição enteral é uma alternativa de alimentação para pacientes que não podem ou não conseguem se alimentar pela boca em quantidade suficiente. Esse tipo de nutrição é feito por meio de sondas posicionadas no estômago ou intestino. “Em alguns casos, o Sistema Único de Saúde fornece as fórmulas e os insumos necessários para o uso das dietas aos pacientes”, afirma o secretário municipal de Saúde, Luiz Pellizzer

“Nós alteramos o processo de dispensação dessas dietas e dos itens necessários para o uso das fórmulas, para assegurar que todo o estoque dos materiais seja armazenado em condições corretas de temperatura, umidade e higiene até a entrega à população”, destacou o secretário. “A medida visa garantir o uso seguro das fórmulas”, pontuou Pellizzer.

Para a entrega das dietas enterais e insumos na Farmácia de Insumos e Medicamentos Especiais, é necessário apresentar documento de identificação pessoal do paciente cadastrado para o recebimento dos materiais e do familiar/responsável que fará a retirada. O telefone de contato da unidade para dúvidas e informações é o (62) 3030-4079.

