Saúde promove Dia D de multivacinação para crianças e adolescentes em Goiás neste sábado (18)

O Ministério da Saúde, em parceria com estados e municípios, realiza neste sábado (18) o Dia D nacional de multivacinação para atualizar a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A iniciativa integra a Campanha Nacional de Multivacinação, que segue até 31 de outubro, estrelada por Xuxa Meneghel e tem como lema: “Vacinar é cuidar de quem você ama — Vacinar é a nossa força”. Para reforçar a vacinação, Goiás recebeu 713,4 mil doses de vacinas.

No Dia D, mais de 30 mil salas de vacinação estarão abertas em todo o país para atender o público. Em Goiânia (GO), o diretor de Programa da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, Nilton Pereira, participa da abertura do Dia D, que acontece durante o Mutirão Goiânia + Humana na Praça do Vera Cruz II. Outros representantes da pasta também participam, simultaneamente, em estados como Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo, além do Distrito Federal.

Mais de 14 vacinas serão ofertadas gratuitamente, conforme o Calendário Nacional de Vacinação. Para atualizar a caderneta, basta que pais e responsáveis levem as crianças e adolescentes a uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Ao todo, 22 milhões de doses foram distribuídas para todo o país.

Para facilitar o acesso à informação, pais e responsáveis podem acompanhar a situação vacinal das crianças e adolescentes pelo aplicativo Meu SUS Digital, que disponibiliza alertas sobre próximas doses, lembretes e atualizações em tempo real. O sistema também permite verificar quais vacinas já foram aplicadas e quais ainda estão pendentes.

O Ministério da Saúde também está garantindo a imunização contra sarampo e febre amarela para pessoas de até 59 anos. No caso da febre amarela, a vacinação será priorizada nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. A campanha segue até 31 de outubro.

Entre as principais estratégias estão o apoio técnico a estados e municípios, a manutenção do status de eliminação da poliomielite e do sarampo, o combate à hesitação vacinal e o reforço no monitoramento da segurança das vacinas.

Onde ir para vacinar?

No Dia D, mais de 30 mil salas de vacinação estarão abertas em todo o país. Para atualizar a caderneta, basta levar crianças e adolescentes à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima e conferir os pontos de vacinação disponíveis na sua cidade.

Quais vacinas tomar?

A ação é voltada para crianças e adolescentes menores de 15 anos. Durante o Dia D e ao longo da campanha, que vai até 31 de outubro, todas essas vacinas estarão disponíveis:

• BCG

• Hepatite B

• Penta (DTP/Hib/HB)

• Poliomielite inativada

• Rotavírus

• Pneumocócica 10-valente (conjugada)

• Meningocócica C (conjugada) / ACWY (conjugada)

• Influenza

• Covid-19

• Febre amarela

• Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)

• Varicela

• DTP

• Hepatite A

