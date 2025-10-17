search
Saúde

Saúde promove Dia D de multivacinação para crianças e adolescentes em Goiás neste sábado (18)

Mais de 713 mil doses foram distribuídas para o estado. A mobilização acontece de forma simultânea em todo o país para ampliar o acesso à vacinação


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 17/10/2025 - 19:04

Goiânia terá 30 salas de vacina abertas neste sábado (2/8)
Saúde promove Dia D de multivacinação para crianças e adolescentes em Goiás neste sábado (18)

O Ministério da Saúde, em parceria com estados e municípios, realiza neste sábado (18) o Dia D nacional de multivacinação para atualizar a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A iniciativa integra a Campanha Nacional de Multivacinação, que segue até 31 de outubro, estrelada por Xuxa Meneghel e tem como lema: “Vacinar é cuidar de quem você ama — Vacinar é a nossa força”. Para reforçar a vacinação, Goiás recebeu 713,4 mil doses de vacinas.

No Dia D, mais de 30 mil salas de vacinação estarão abertas em todo o país para atender o público. Em Goiânia (GO), o diretor de Programa da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, Nilton Pereira, participa da abertura do Dia D, que acontece durante o Mutirão Goiânia + Humana na Praça do Vera Cruz II. Outros representantes da pasta também participam, simultaneamente, em estados como Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo, além do Distrito Federal.

Mais de 14 vacinas serão ofertadas gratuitamente, conforme o Calendário Nacional de Vacinação. Para atualizar a caderneta, basta que pais e responsáveis levem as crianças e adolescentes a uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Ao todo, 22 milhões de doses foram distribuídas para todo o país.

Para facilitar o acesso à informação, pais e responsáveis podem acompanhar a situação vacinal das crianças e adolescentes pelo aplicativo Meu SUS Digital, que disponibiliza alertas sobre próximas doses, lembretes e atualizações em tempo real. O sistema também permite verificar quais vacinas já foram aplicadas e quais ainda estão pendentes.

O Ministério da Saúde também está garantindo a imunização contra sarampo e febre amarela para pessoas de até 59 anos. No caso da febre amarela, a vacinação será priorizada nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. A campanha segue até 31 de outubro.

Entre as principais estratégias estão o apoio técnico a estados e municípios, a manutenção do status de eliminação da poliomielite e do sarampo, o combate à hesitação vacinal e o reforço no monitoramento da segurança das vacinas.

Onde ir para vacinar?
No Dia D, mais de 30 mil salas de vacinação estarão abertas em todo o país. Para atualizar a caderneta, basta levar crianças e adolescentes à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima e conferir os pontos de vacinação disponíveis na sua cidade.

Quais vacinas tomar?
A ação é voltada para crianças e adolescentes menores de 15 anos. Durante o Dia D e ao longo da campanha, que vai até 31 de outubro, todas essas vacinas estarão disponíveis:
• BCG
• Hepatite B
• Penta (DTP/Hib/HB)
• Poliomielite inativada
• Rotavírus
• Pneumocócica 10-valente (conjugada)
• Meningocócica C (conjugada) / ACWY (conjugada)
• Influenza
• Covid-19
• Febre amarela
• Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)
• Varicela
• DTP
• Hepatite A

Burger King lança campanha com lutadores Popó e Wanderlei Silva

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

nutrição enteral Goiânia
Saúde

Saúde altera local de entrega de fórmulas para nutrição enteral

17/10/2025
Dia D vacinação
Saúde

Prefeitura de Aparecida convoca a população para o Dia D da Campanha de Multivacinação neste sábado

17/10/2025
luto vereadora Kátia
Saúde

Vereadora Kátia propõe leis em solidariedade às famílias que enfrentam o luto gestacional e neonatal

17/10/2025
banco de leite
Saúde

Banco de Leite do Hemu pede reforço nas doações

17/10/2025
Vacinação de estudantes é essencial para evitar surtos de viroses nas escolas
Saúde

Vacinação de estudantes é essencial para evitar surtos de viroses nas escolas

16/10/2025
Goiânia terá 30 salas de vacina abertas neste sábado (2/8)
Saúde

Saúde promove Dia D de multivacinação para crianças e adolescentes em Goiás neste sábado (18)

17/10/2025
Servidora é demitida após pedir PIX para liberar exame em Aparecida de Goiânia
Cidades

Servidora é demitida após pedir PIX para liberar exame em Aparecida de Goiânia

17/10/2025
Burger King Popó
Destaque

Burger King lança campanha com lutadores Popó e Wanderlei Silva

17/10/2025
estelionato Aparecida
Cidades

Polícia cumpre mandado contra acusado de estelionato na venda de imóvel, em Aparecida

17/10/2025
Pesquisa