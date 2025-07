Saúde reforça orientações sobre acesso de pacientes com síndrome gripal ao medicamento Oseltamivir (Tamiflu)

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás reforça a orientação para os profissionais de saúde e população em geral quanto à disponibilidade do medicamento Oseltamivir (Tamiflu) para os pacientes que apresentem sintomas gripais e fatores de riscos para Síndrome Respiratória Aguda Grave. O medicamento reduz a chance da evolução para gravidade e reduz também a proliferação dos vírus da gripe, influenza A e B, inibindo a propagação dos vírus no organismo.

O Ministério da Saúde é o responsável pela aquisição e envio do medicamento para os estados, que realizam a distribuição para as Regionais de Saúde e para os municípios. O ente municipal é responsável por definir a estratégia de distribuição nas farmácias das unidades de saúde como UBS, CAIS, CIAMS e UPAS. O ideal é que a medicação esteja disponível sem restrição de horário para que a população tenha acesso ao buscar a unidade, pois a negativa pode dificultar o retorno do paciente. A orientação é que o município divulgue a lista das unidades e horários para as equipes médicas e população em geral.

A gerente de Assistência Farmacêutica da SES/GO, Gysella Santana, explica que o estado tem realizado o envio do medicamento às regionais e aos municípios. “É importante que os municípios facilitem o acesso da população que possui prescrição ao medicamento”, explica Gysella. Goiás registra, até o momento, 7.215 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), sendo 1.260 por Influenza. Em relação aos óbitos por Srag, são 453 registrados, sendo 125 por Influenza.

A prescrição médica deve ser baseada em julgamento clínico, preferencialmente nas primeiras 48 horas após o início da doença. Também é importante a prescrição de medicamentos para tratar os sintomas gripais e reforçar a necessidade da hidratação, independentemente da situação vacinal, mesmo em atendimento ambulatorial. Não é necessário apresentar exame que confirme a doença (Influenza).

O Guia de Manejo e Tratamento de Influenza 2023 do Ministério da Saúde pode ser acessado aqui.

Decreto de Emergência

No dia 15 de maio, a SES/GO instalou a Sala de Situação de Doenças Respiratórias, com monitoramento do cenário epidemiológico feito por diversas áreas, e em 30 de junho, o Governo de Goiás decretou estado de emergência em relação à Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), com medidas de ampliação de leitos destinados ao atendimento de pacientes com Srag, além do monitoramento dos dados de Srag, ocupação das unidades de saúde estaduais e evolução dos casos em tempo real.

Vacinação

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES) ampliou a vacinação contra a Influenza para toda a população, a partir de 6 meses de idade, no último dia 16 de maio. A vacinação contra a gripe (Influenza) foi iniciada no dia 1º de abril e, após 45 dias de vacinação voltada para os grupos prioritários, a cobertura vacinal foi ampliada para toda a população a partir de 6 meses de idade.

A cobertura em Goiás está em 40,94% para os grupos prioritários, com 1.614.238 doses aplicadas até o momento. A SES distribuiu aos municípios goianos 2.251.600 doses da vacina. É importante reforçar que mesmo com a liberação, os grupos como idosos, crianças e gestantes, que são os mais propensos a desenvolverem quadros graves de gripe, devem se vacinar.

