Sebrae passa a promover negociações por meio de permutas

Dois anos após a chegada da pandemia da Covid-19 ao Brasil, as pequenas e microempresas ainda enfrentam dificuldades diante da crise econômica provocada pela doença. Segundo pesquisa da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg), mais de 58% das empresas ainda não se recuperaram da crise, principalmente devido às dificuldades de acesso ao crédito. A situação fez com que algumas instituições buscassem alternativas para oferecer novas formas de negociação.

O Sebrae Goiás é um exemplo. A instituição assinou parceria com a plataforma digital XporY.com para incentivar a adoção de permutas multilaterais para os micro e pequenos empreendedores no estado. De acordo com o analista da entidade, Leonardo Araújo, o objetivo da parceria é proporcionar novas condições de negociações entre empresas e profissionais liberais. “Sempre buscamos instrumentos para fortalecer os micro e pequenos empreendedores. Com essa parceria, eles passarão a ter acesso a novos mercados e, com isso, tem uma nova alternativa para superar a pandemia”, destaca Leonardo. Os interessados em saber mais sobre as possibilidades de negócios podem acessar o novo site https://vitrine.sebraego.com.br/acesso-a-mercado/#permuta.

Em 2020, a XporY.com já havia firmado parceria com o Sebrae São Paulo, situação que também proporcionou o acordo com a entidade em Goiás.

Segundo Leonardo, o Sebrae deve realizar rodadas de negócios em cidades goianas com objetivo de estimular a adesão de empresas à nova ferramenta da entidade. “O objetivo é que elas se cadastrem e, ao mesmo tempo, sejam estimuladas a continuarem esse fluxo de negócios. Além disso, os empreendedores terão à sua disposição uma vitrine para fazer novos negócios e diversificar seus fornecedores”, explica o analista do Sebrae Goiás.

Conheça a plataforma de permuta

Criada em Goiânia e difundida em todo o País, a XporY.com é uma plataforma digital de permutas multilaterais que proporciona a empresas e profissionais liberais ofertarem seus produtos e serviços por meio de trocas. Segundo o sócio-fundador da empresa e especialista em economia colaborativa, Rafael Barbosa, o permutante anuncia ofertas na plataforma e, a cada venda, recebe pagamento do valor do produto em moeda digital, chamada X$, que tem valor equivalente ao Real (cada R$ 1,00 equivale a X$ 1,00). Com o crédito, ele fica livre para adquirir qualquer produto ou serviço ofertado por membros cadastrados de qualquer segmento e localidade do país.

“A permuta é uma prática milenar e sempre fez parte do relacionamento entre as pessoas. Ela ganha ainda mais força em período de crises financeiras, quando as pessoas têm menos recursos e, consequentemente, se apresenta como alternativa para movimentar a economia. Como as trocas não exigem dinheiro, elas acabam ganhando mais destaque, sobretudo as praticadas de forma multilateral”, destaca Barbosa.

A plataforma de permutas multilaterais goiana está em atividade desde 2014 e conta com mais de 12 mil membros cadastrados. Segundo Barbosa, o modelo ganhou destaque em 2008, com a crise internacional iniciada com a especulação imobiliária nos Estados Unidos, e foi impulsionada como alternativa de novos negócios durante a pandemia do Covid-19. Isso porque a plataforma, além de ser um espaço de comercialização de serviços e produtos, também é um suporte de anúncio para os permutantes, possibilitando a criação de novas redes de clientes e fornecedores.

Para participar da plataforma, e também das rodadas de negócio, o interessado deve acessar e se cadastrar gratuitamente pelo aplicativo da XporY.com, disponível para iOS ou Android, ou pelo site www.xpory.com. Além da ausência do custo de adesão, os membros da plataforma também não pagam valor mensal de manutenção e nem comissão sobre as vendas no site. Somente na hora de consumir, é que se paga apenas uma taxa de 10% em reais sobre o valor da compra.