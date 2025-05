Secretaria de Saúde de Goiás orienta sobre acesso ao Tamiflu para pacientes com sintomas gripais

Com o crescimento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em Goiás, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) reforça orientações a profissionais de saúde e à população sobre o acesso ao medicamento Oseltamivir, conhecido comercialmente como Tamiflu. Indicado para casos de SRAG e pacientes com sintomas gripais que apresentem fatores de risco, o antiviral atua na redução da propagação dos vírus Influenza A e B no organismo.

O medicamento deve ser prescrito, preferencialmente, nas primeiras 48 horas após o início dos sintomas gripais, com base no julgamento clínico do profissional de saúde. Não é necessária a apresentação de exame confirmatório para que o paciente inicie o tratamento. A medicação também pode ser indicada mesmo que o paciente esteja vacinado, e deve ser acompanhada de orientações sobre hidratação e controle dos sintomas.

Distribuição e acesso nas unidades de saúde

O Tamiflu é adquirido pelo Ministério da Saúde e distribuído aos estados, que o repassam às Regionais de Saúde e, posteriormente, aos municípios. Cabe às gestões municipais organizar a logística de entrega do medicamento nas unidades como UBS (Unidade Básica de Saúde) , CAIS (Centro de Atenção Integral à Saúde), CIAMS (Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária) UPAs (Unidades de Pronto Atendimento). A SES-GO orienta que o acesso ao medicamento ocorra sem restrição de horário e que as prefeituras divulguem claramente a lista de unidades e horários de funcionamento.

De acordo com a gerente de Assistência Farmacêutica da SES-GO, Gysella Santana, o Estado monitora os estoques junto às regionais para evitar a falta do medicamento. “Participamos da Sala de Situação monitorando os estoques junto às regionais para que o medicamento não falte aos municípios”, explica Gysella.

Sala de Situação acompanha evolução dos casos

Na última quinta-feira (22), a SES-GO realizou a segunda reunião da Sala de Situação de Doenças Respiratórias. O grupo acompanha em tempo real os dados de ocupação nas unidades de saúde estaduais e o avanço dos casos graves de doenças respiratórias. Participam da sala áreas como Assistência Farmacêutica, Vigilância Epidemiológica, Regulação, Atenção Primária e Imunização.

Até o momento, Goiás já registra 4.882 casos de SRAG em 2025, com 265 óbitos confirmados.

Vacinação contra a gripe é ampliada

A vacinação contra a Influenza foi liberada para toda a população a partir de 6 meses de idade em Goiás desde 16 de maio, após 45 dias voltada exclusivamente aos grupos prioritários. A cobertura vacinal para esses grupos está em 28,17%. A SES distribuiu aos municípios 1.499.400 doses da vacina.

Embora a campanha tenha sido estendida, a secretaria reforça que grupos como idosos, crianças e gestantes continuam sendo os mais vulneráveis às formas graves da gripe e devem buscar a imunização com prioridade.

Atenção aos canais oficiais

Para mais informações sobre sintomas, tratamento e prevenção da gripe, a população deve buscar os canais oficiais.

O Guia de Manejo e Tratamento de Influenza 2023 do Ministério da Saúde pode ser acessado no link: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/g/gripe-influenza.

