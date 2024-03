Seduc Goiás promove 1° Encontro de Formação em Libras para Professores do AEE

A Secretaria de Educação de Goiás (Seduc/GO), por meio da Superintendência de Educação Especializada, realiza o 1° Encontro de Formação em Libras para professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE). O evento, que acontece de 18 a 21 de março no Golden Dolphin Grand Hotel, em Caldas Novas, conta com a participação de cerca de 300 profissionais da área.

A formação, composta por palestras e cursos, será conduzida por especialistas surdos do Núcleo de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez (NAS/Seduc). Este encontro marca o início de uma formação continuada dividida em quatro etapas, sendo duas realizadas neste ano e as demais previstas para 2025. O objetivo é oferecer nove salas de formação para atender os profissionais do AEE.

O gerente de Educação Especial, Weberson Morais, destaca a importância do AEE como um instrumento fundamental para a inclusão escolar, sendo a ponte de acessibilidade e permanência para os estudantes da Educação Especial na Escola. Morais reforça que o AEE não se trata de escolarização ou reforço escolar, mas sim de um complemento à educação, oferecendo o suporte necessário para superar as barreiras de aprendizado.

Atualmente, a rede pública estadual de Goiás atende 7,5 mil estudantes matriculados na educação especial, incluindo 480 alunos surdos. Para garantir a qualidade do ensino-aprendizagem, o Governo de Goiás tem investido em projetos de qualificação, como a inauguração de 365 Salas de Recursos Multifuncionais, cinco Salas Multissensoriais e a contratação de 3,2 mil profissionais de Apoio Escolar.