Segundo turno: Ronaldo Caiado declara apoio a reeleição de Jair Bolsonaro

Após o encontro com Bolsonaro, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, reeleito pelo União Brasil, disse que a maioria dos membros do partido apoiam a reeleição do presidente. No primeiro turno, o União Brasil teve como candidata à Presidência a senadora Soraya Thronicke, que terminou na quinta posição com 0,51% dos votos válidos.

“Depois de uma longa discussão com toda a nossa Executiva, principalmente os governadores e deputados federais, a ampla maioria do partido é favorável e declara apoio ao presidente Jair Bolsonaro”, disse Caiado.

Com seu apoio à campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro declarado nesta quinta-feira mais cedo, Caiado foi perguntado se não teme uma retaliação em caso de vitória do ex-presidente Lula. “De maneira alguma. Isso é um processo da democracia, temos o respeito federativo”, disse o governador.

Em 2018, Caiado foi eleito governador de Goiás com apoio de 14 prefeitos e, agora em 2022, teve 234 gestores municipais endossando sua reeleição. “Atendi a todos sem discriminação, tratei a todos, independentemente de sigla partidária, com respeito e repasse do que é do município” conta Caiado.

Na quarta-feira, 05, o presidente nacional do partido e deputado federal reeleito por Pernambuco, Luciano Bivar, anunciou que o partido liberaria os diretórios estaduais para decidir sobre os apoios no segundo turno das eleições presidenciais.