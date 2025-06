Seinfra alarga pista na Avenida Jamel Cecílio e Rua 69 no Jardim Goiás

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), realiza o alargamento de pista na Avenida Jamel Cecílio e ao redor da Praça da Rua 69, no Jardim Goiás, com objetivo de melhorar a fluidez do tráfego na região. O local serve como retorno para quem trafega sentido GO-020-Jardim Goiás, para ter acesso a hipermercados e ao Shopping Flamboyant. Dependendo do horário e do dia, o grande número de veículos causa congestionamento nas duas vias.

A intervenção vai aumentar uma faixa de rolamento ao redor da praça da Rua 69 e na Avenida Jamel Cecílio. O trabalho começou nesta quarta-feira (11/6) com a retirada de 3,5 metros do terreno ao redor da praça e a preparação da base que vai receber a capa asfáltica. O fim dos trabalhos está previsto para o próximo sábado (14/6).

Com o uso de máquinas pesadas e de caminhões no local, é recomendado cuidado e atenção aos motoristas que passam neste trecho até o final da obra, especialmente na Avenida Jamel Cecílio. A obra é realizada por administração direta, ou seja, com máquinas, equipamentos, material e pessoal próprios da Seinfra.

Sem internet e som, Câmara adia sessão e votação polêmica de R$ 10 milhões