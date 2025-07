Semad apura morte de peixes após possível crime ambiental em Palminópolis

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) iniciou uma investigação para apurar as causas da morte de peixes em um curso d’água localizado na região do Saltador, zona rural de Palminópolis. Na quinta-feira, dia 24 de julho, técnicos da pasta foram ao local para realizar medições com sonda multiparamétrica e coletar amostras para análise laboratorial.

A análise preliminar apontou uma forte redução nos níveis de oxigênio dissolvido no trecho do córrego onde teria ocorrido o descarte de uma substância líquida (soro). A montante do ponto de despejo, o índice era de 6,3 mg/L; à jusante, caiu para 1,7 mg/L. Segundo a Resolução nº 357/2005 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), o mínimo necessário para preservar a vida aquática é de 5 mg/L. Amostras foram levadas ao laboratório da Semad, e os resultados estão sendo encaminhados à Prefeitura de Palminópolis, que deve aplicar as sanções cabíveis.

Atuação da polícia

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Palminópolis, também apura o caso como possível crime ambiental. A investigação começou na terça-feira, dia 22, após a Secretaria Municipal do Meio Ambiente relatar o despejo irregular na Rodovia GO-162. O episódio teria causado a mortandade de peixes e possível contaminação do córrego.

A equipe da delegacia, acompanhada da Polícia Técnico-Científica, realizou diligências no local, com registros fotográficos e videográficos, e requisitou perícia técnica ambiental. O inquérito segue em andamento, e os responsáveis podem ser punidos nas esferas penal e administrativa.

Como denunciar

Cidadãos podem denunciar crimes ambientais pelo aplicativo Denúncia Ambiente (Android e iOS), pela Linha Verde (0800-618080) ou diretamente à Polícia Civil, pelo número 197 ou pelo Disque-Denúncia (181). Em casos de emergência, a recomendação é acionar o 190.

Informações úteis

Para relatar crimes ambientais, é essencial fornecer localização exata, descrição dos fatos, imagens, contatos de testemunhas e horário da ocorrência. A qualidade dessas informações contribui para o avanço das investigações e responsabilização dos envolvidos.

