search
Meio Ambiente

Semad faz operação para responsabilizar culpados pelos incêndios na Chapada dos Veadeiros

Até o momento, incêndios consumiram cerca de 73 mil hectares em Niquelândia, Alto Paraíso e Cavalcante


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 06/10/2025 - 14:42

Semad incêndios chapada
Semad faz operação para responsabilizar culpados pelos incêndios na Chapada dos Veadeiros (Imagens: Semad)

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) deu início, nesta segunda-feira (6), a uma operação que visa responsabilizar pessoas que, por ação ou omissão, deram causa aos incêndios que estão castigando a vegetação nativa do Cerrado nas regiões norte e nordeste de Goiás. Até o momento, foram queimados 28,8 mil hectares em Niquelândia, 43,6 mil em Cavalcante e 532 em Alto Paraíso, totalizando cerca de 73 mil hectares.

A operação acontece em parceria com o Corpo de Bombeiros, Policia Militar, Policia Civil e demais órgãos do Comitê Estadual de Gestão de Incêndios Florestais (Cegif), instituído em maio deste ano. O grupo vai hoje, segunda, a Niquelândia; vai a Cavalcante na terça-feira, a Alto Paraíso de Goiás na quarta e a Flores de Goiás na quinta.

A equipe foi a campo munida de imagens de satélites, já produzidas, que dão indicativos de onde as cicatrizes de fogo começam. A partir delas, a checagem de campo será feita para confirmar ou descartar o que a tecnologia apontou. A pena por dar causa a queimadas é de multa que vai de R$ 3 mil a R$ 50 milhões, além de até oito anos de reclusão.

A Semad está presente na linha de combate ao fogo desde o início das queimadas. Todos os bombeiros militares que atuam de forma exclusiva nos parques estaduais Águas do Paraíso (Peap) e de Pirenópolis (PEP) e na Estação Ecológica de Nova Roma foram cedidos para front, e a secretaria também cedeu apoio logístico e equipamentos.

Responsabilização
Os critérios para responsabilizar uma pessoa por ação comissiva que deu causa aos incêndios são: a) o confinamento do fogo em glebas específicas da propriedade; b) origem do fogo em glebas internas da propriedade, às quais o acesso é exclusivo ou restrito (longe de estradas); c) recorrência frequente de focos de fogo no interior do imóvel, afetando áreas de pastagem; d) prática agropecuária subsequente ao fogo, caracterizando relação direta entre a queimada e a atividade desenvolvida; e) ausência de autorização de queima; e f) ausência de danos em infraestruturas como cercas, postes, mourões, currais, equipamentos, implementos e bebedouros.

Para responsabilizar alguém por omissão, é preciso que a fiscalização constate a) ausência de aceiros no perímetro interno da área queimada; b) ausência de elementos que comprovem ações preventivas e mitigadoras relacionadas ao controle ou prevenção de incêndios; c) omissão na comunicação do incêndio ao Corpo de Bombeiros; d) ausência de tentativa de controle do fogo com recursos disponíveis na propriedade rural; e) faíscas de maquinário em operação na propriedade ou nas adjacências, que resulte em incêndio.

Justiça reafirma dívida de R$ 8 milhões do Paço com construtora após PGM ocultar cautelar do TCM

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Incêndio na Chapada dos Veadeiros atinge 35 mil hectares e ameaça áreas de preservação em Colinas do Sul
Meio Ambiente

Incêndio na Chapada dos Veadeiros atinge 35 mil hectares e ameaça áreas de preservação em Colinas do Sul

06/10/2025
lixão padre Bernardo
Meio Ambiente

Lixão de Padre Bernardo: empresa pede novo prazo para remoção do lixo

03/10/2025
répteis réptil
Meio Ambiente

Primeira avaliação de risco de extinção de animais de Goiás entra na etapa dos répteis

02/10/2025
Agrodefesa orienta criadores de abelhas sobre a importância do cadastro por meio do Sidago
Meio Ambiente

Agrodefesa orienta criadores de abelhas sobre a importância do cadastro por meio do Sidago

01/10/2025
Semad lança página sobre concessão do Pescan
Meio Ambiente

Semad lança página sobre concessão do Pescan

30/09/2025
HMAP prêmio
Saúde

HMAP conquista 2º lugar no prêmio Ser Humano, da ABRH

06/10/2025
Deputados Aqui
Poder

Alego leva a 23ª edição do programa “Deputados Aqui” ao município de Minaçu

06/10/2025
vagas de emprego
Cidades

Aparecida tem mais de 2,2 mil vagas de emprego por meio do SIME nesta semana

06/10/2025
Caiado Criciúma
Poder

Em Criciúma (SC), Caiado é recebido por prefeitos catarinenses e lideranças do agro

06/10/2025
Pesquisa