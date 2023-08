Semad leva a leilão cabeças de gado que sobreviveram a maus-tratos

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) colocou à venda, em leilão eletrônico, cerca de 550 cabeças de gado que sobreviveram a maus-tratos em uma fazenda localizada no município de Guarani de Goiás. O leilão acontece até o dia 5 de setembro. O lote foi inicialmente avaliado em R$ 1,078 milhão.

A Semad chegou à fazenda Botuguara no dia 1º de outubro de 2022. A fiscalização encontrou 904 animais “em estado de subnutrição, sem água, alimentos e nenhum cuidado nos pastos”. Pelo menos 90 foram achados mortos. O gerente da propriedade chegou a ser preso por maus-tratos na época, mas foi solto mediante pagamento de fiança. Ao dono, foi aplicada multa de R$ 560,4 mil.

O relatório de fiscalização dizia que os pastos não tinham “nenhum tipo de vegetação que pudesse servir de alimento aos animais e também não havia sido oferecido nenhum alimento em substituição, ocasionando a morte de vários animais”.

As equipes constataram que havia dois poços d’água nas proximidades da sede, mas que eles “estavam tomados pela lama”, o que fez com que animais mais fracos atolassem e morressem ali mesmo, contaminando a água. No mesmo dia, houve uma mobilização de moradores da região e de órgãos do poder público para prover a hidratação e alimentação do gado sobrevivente. Com auxílio do Corpo de Bombeiros, fiscais da Semad cavaram um poço improvisado de 4 mil litros de água durante a noite.

“As condições são precárias e com poucos recursos básicos”, conta o relatório de fiscalização redigido na época. “Não há sinal de telefone, banheiro ou cozinha. Além do gado, havia dois cães que necessitavam de cuidado, um deles sendo fêmea prenha, sem provimento de comida, tampouco água”.

A Semad levou à propriedade rural técnicos da Agrodefesa e do Corpo de Bombeiros para lidar também com outra ameaça: o risco de contaminação dos animais por botulismo, em face ao grande número de carcaças de animais na propriedade rural. Emitiu-se um termo de embargo que proibiu o dono da fazenda de criar bovinos na área total da propriedade, de 745 hectares. O infrator também foi notificado para contratar um médico veterinário e quatro trabalhadores com experiência com manejo bovino.

De acordo com laudo feito no dia 04 de julho deste ano pela empresa responsável por conduzir o leilão, o lote tem atualmente 557 cabeças de gado – número que ainda pode oscilar em razão do óbito ou nascimento de animais. Todos estão sob acompanhamento veterinário e estão com a saúde normalizada.