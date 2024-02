Semad resgata tamanduá vítima de atropelamento na BR-060, em Goiânia

Servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) resgataram, neste sábado, 17, um tamanduá-bandeira que provavelmente foi atropelado na BR-060, sentido Goiânia-Anápolis, no entorno dos parques estaduais Altamiro de Moura Pacheco (Peamp) e João Leite (Pejol).

O animal foi encontrado com vida no Peamp e levado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama, em Goiânia.

Participaram desse resgate quatro servidores da Semad: Caio César Neves Sousa, Marcelo Alves Pacheco, Tiago Aquino, Manoel Venceslau.

Marcelo Pacheco, que é o chefe do Peamp, fez alerta: “pedimos aos motoristas que trafeguem com atenção e dentro da velocidade permitida no trecho do parque”.