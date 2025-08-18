Com regiões contando 105 dias sem chuva e alerta para baixa umidade relativa do ar, a semana começa com calor de até 38 graus em Goiás, na Região Oeste do estado, que também está em alerta máximo para o risco de incêndios, que atinge nível crítico. A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo) da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

O calor também será intenso na Região Norte do Estado, com os termômetros chegando a 37 graus, e na Região Central, com 35 graus. Nas Regiões Sul e Sudoeste, a máxima será de 34 graus. As cidades mais quentes nesta segunda-feira serão Aruanã, Araguapaz e Porangatu, com máximas previstas de 37 graus. Em seguida, vêm Montes Claros, com 36 graus, e Aloandânia, Firminópolis, Doverlândia, Flores de Goiás e Rubiataba, com 34 graus. As mínimas previstas são para Três Ranchos e Cristalina, com 15 graus, Formosa e Morrinhos, com 16 graus, e Ipameri, Santa Helena, Mineiros e Ouvidor, com 17 graus.

Goiânia terá uma segunda-feira com predomínio de sol, com temperatura mínima de 19 graus e máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 18% e 65%. O nascer do sol será às 6h33 e o pôr do sol, às 18h08.

Goiás permanece em estado de alerta para a baixa umidade relativa do ar, abaixo de 20%, o que demanda mais cuidados, associada às altas temperaturas. A situação demanda cuidados especiais, principalmente em relação à hidratação, que deve ser abundante, e a evitar a exposição ao sol nas horas mais críticas.

Veja dicas dos ógãos de meteorologia para se proteger:

1. Beba bastante líquido.

2. Atividades físicas são nocivas em tal tempo seco.

3. Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

4. Use hidratante para pele e umidifique o ambiente.

5. Evite bebidas diuréticas (café e álcool).

6. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

7. Atividades físicas não são recomendadas.

8. Evite desgaste físico nas horas mais secas.

Crianças são resgatadas de prostíbulo durante operação policial em Goiás