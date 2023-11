Semana de Conciliação tem mais de 13 mil processos agendados

A 18ª Semana Nacional de Conciliação, que teve início ontem, prossegue até a próxima sexta-feira, 10. Nesta edição estão previstos para serem movimentados mais de 13 mil processos. Neste ano, as audiências são realizadas de forma virtual pelos Centros Judiciais de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscs), além do atendimento presencial no Mercado Central, localizado na Rua 3, nº 222 – Setor Central, para negociação de dívidas com a Prefeitura de Goiânia.

A Semana Nacional de Conciliação possibilita aos cidadãos goianos a oportunidade de resolver questões das áreas Cível e de Família, sem a necessidade de ingressar com ação judicial. Os contatos podem ser feitos pelo WhatsApp (62) 99218-2532 e, aqueles que possuem processos na Justiça, já foram avisados sobre o horário e dia de suas audiências.

De acordo com o coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), juiz Leonys Lopes Campos da Silva, o principal objetivo da Semana Nacional da Conciliação é auxiliar na resolução de demandas por meio dos métodos consensuais, de modo que satisfaça ambas as partes.

“Estou muito feliz porque esse ano conseguimos superar o número de audiências designadas no ano passado, situação que, mais uma vez, coloca o nosso TJGO como uma referência nacional na busca pela pacificação social. Agradeço o apoio irrestrito de todos os desembargadores, magistrados, servidores, colaboradores e parceiros, pois sem o empenho de todos, não seria possível a realização deste grandioso evento”, pontuou.

Benefícios aos cidadãos

Deuzirene Roaquina de Sousa (foto abaixo), é uma das beneficiarias dos atendimentos que estão sendo realizados no Mercado Central. Ela procurou ajuda da 18ª Semana Nacional de Conciliação para conseguir parcelar seu IPTU e ficou muito feliz com o serviço prestado.