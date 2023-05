Semana é marcada por articulações do prefeito

A semana foi marcada por articulações do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), que distribuiu cargos para vereadores, em uma movimentação que indica a pacificação da conturbada relação com a Câmara Municipal, o esvaziamento da Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) e aponta para 2024, quando ele deverá disputar a reeleição.

O caso mais emblemático foi a reaproximação com o presidente da Câmara Municipal, Romário Policarpo (Patriota), que indicou o titular da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), Marcelo Torrubia de Oliveira. Outros vereadores foram contemplados. O relator da CEI da Comurg, Thialu Guiotti (Avante), indicou seu chefe de gabinete, Danilo Ribeiro, para a Secretaria Municipal de Esportes (Smesp). Também membro da CEI, o vereador Paulo Henrique da Farmácia (Agir), foi agraciado com a Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sictec), para a qual apresentou seu pai, o ex-vereador Paulo da Farmácia, que era secretário-executivo de Assuntos Estratégicos do gabinete do prefeito.

Foram ofertados cargos também para o vereador Welton Lemos (Podemos), vice-presidente da comissão. A mulher dele, Gizza Laurene Carmo di Oliveira Lemos, chegou a ser nomeada presidente do Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia (Imas), na quarta-feira, 17, assim como Bruna Lopes Nascimento, irmã da vereadora Gabriela Rodarte (PTB), secretária-executiva do Imas. No entanto, no melhor estilo Rogério Cruz, os decretos de nomeação foram tornados sem efeito no dia seguinte, na quinta-feira, 18.

Com a revogação das nomeações, Gizza retorna ao cargo que já ocupava, de assessor especial do prefeito. Já Bruna foi nomeada para o cargo de diretora de Habilitação de Atividades Econômicas em Áreas e Prédios Públicos da Sedec. Além destes, Diogo Franco, irmão do vereador Igor Franco, foi nomeado para a pasta de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec).

Esvaziamento

A distribuição de cargos provocou um esvaziamento da CEI da Comurg. Tanto que na quarta-feira, 17, quando as nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Município, não houve quórum para apreciar os requerimentos, entre eles, de próximos convocados a comparecer à Câmara e prestar esclarecimentos.