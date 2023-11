Semana Nacional da Conciliação começa na próxima segunda-feira

A 18ª Semana Nacional da Conciliação, que ocorrerá de segunda-feira, 06, a sexta-feira, 10, oferecerá aos cidadãos goianos a chance de resolver questões das áreas Cível e de Família sem a necessidade de iniciar uma ação judicial.

Os cidadãos que precisam resolver questões como divórcio, reconhecimento ou dissolução de união estável, pensão alimentícia (revisão ou exoneração também são possíveis), guarda ou regime de convivência com os filhos, além de cobranças em geral, cancelamento de débito, indenização por danos materiais e/ou morais, rescisão contratual, dívidas bancárias, questões que envolvem comércio ou relação de consumo ou de vizinhança, podem entrar em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) para agendar suas audiências ou procurar um Centro Judicial de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc).

Os contatos podem ser feitos pelo WhatsApp no número (62) 99218-2532. Aqueles que já têm processo na Justiça – cerca de 12 mil pessoas – também participarão do evento e já foram informados sobre o horário de suas audiências. Este ano, todos os atendimentos serão online, exceto para a negociação de débitos com a prefeitura. Nesse caso, as pessoas que têm dívidas com o município podem procurar o Mercado Municipal, na Rua 3, no Centro.