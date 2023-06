Seminário Internacional discute Durabilidade de Estruturas de Concreto

Universidade Federal de Goiás (UFG) e Eletrobras realizam o V Seminário Internacional sobre Desempenho e Durabilidade de Estruturas de Concreto (V DURAR), em Goiânia, nos dias 27 e 28 de junho de 2023. O evento, co-realizado pela RILEM e patrocinado pela ANEEL e Eletrobras, busca promover a cooperação científica na área de materiais e estruturas de concreto, abordando indicadores, critérios de durabilidade e modelos preditivos de vida útil. O objetivo é contribuir para a concepção de projetos estruturais e formulação de concretos com foco no desempenho.

No primeiro dia, haverá a abertura do evento no auditório do Sinduscon-GO, seguida pelo Primeiro Painel com palestras de renomados pesquisadores, como o Dr. Mark Alexander da University of Cape Town, África do Sul, a Dra. Carmem Andrade da Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Espanha, e o Dr. Túlio Honório de Faria da Paris Saclay, França. O painel abordará temas como projeto para durabilidade, processos em nanoescala e critérios de durabilidade. Ao final, será oferecido um coquetel aos participantes.

No segundo dia, ocorrerão o Segundo e Terceiro Painéis, onde serão discutidos tópicos gerais sobre a durabilidade do concreto e modelos preditivos de vida útil. Participarão professores da INSA Toulouse, França, como a Dra. Alexandra Berton e o Dr. Gilles Escadeillas, além do Prof. Oswaldo Cascudo, da Universidade Federal de Goiás (UFG), e novamente a Dra. Carmem Andrade da UPC, Espanha. Também serão apresentados resultados de pesquisas realizadas pelo Grupo de Estudos em Durabilidade do Concreto Armado (GEDur) da UFG. Ao final das apresentações, ocorrerão discussões técnicas e científicas internacionais para impulsionar o avanço da ciência e tecnologia relacionadas às estruturas de concreto. Informações detalhadas sobre a programação completa, palestrantes e inscrições podem ser encontradas no site www.durar2023.com.

O DURAR é um evento de destaque internacional que reúne pesquisadores experientes que contribuem significativamente para o conhecimento técnico e científico sobre o desempenho e a durabilidade das estruturas de concreto, bem como os processos de deterioração e envelhecimento do material. O Comitê Científico Internacional é composto por membros da RILEM, incluindo pesquisadores renomados como a Dra. Alexandra Berton, a Dra. Ana Velosa, a Dra. Andrielli Morais de Oliveira, a Dra. Carmem Andrade, o Dr. Gilles Escadeillas, a Dra. Helena Carasek, o Dr. Mark Alexander, o Dr. Oswaldo Cascudo (coordenador geral do V DURAR), o Dr. Pedro Castro, o Dr. Paulo Helene, o Dr. Túlio Honório de Faria e o Dr. Vanderley M. John. Além disso, o comitê conta com a participação do Me. Alexandre de Castro e da Dra. Marina Augusta Malagoli de Almeida.

O V DURAR recebe o apoio institucional do Instituto Brasileiro de Concreto (IBRACON), da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), do Grupo de Estudos em Durabilidade do Concreto Armado (GEDur) da UFG, da Comunidade da Construção Polo Goiano e do Sindicato da Indústria da Construção do Estado de Goiás (Sinduscon-GO).