Senac e Prefeitura de Senador Canedo realizam Feirão do Emprego

O Senac Goiás e a Prefeitura de Senador Canedo realizam, nesta quinta, 18, e sexta, 19, o Feirão do Emprego com mais de 2 mil vagas de trabalho ofertadas à população. O Feirão acontece das 8h às 17h, na Praça Criativa, no Conjunto Uirapuru, em Senador Canedo. Os interessados nas vagas de emprego devem levar o currículo impresso. Além das vagas de empregos, também serão disponibilizadas oficinas e palestras gratuitas para orientação profissional com os temas “Como se preparar para uma entrevista de emprego” e “Transformando Ideias em Negócios”.

Conforme o presidente da Fecomércio Sesc Senac, Marcelo Baiocchi, “sabemos que o Brasil avançou muito em oportunidades e acesso ao mercado de trabalho, mas resta ainda uma estimativa de 9 milhões de desempregados que estão fora do acesso a oportunidades de trabalho por falta de qualificação profissional ou por desconhecimento de caminhos para a busca de inserção ao mercado de trabalho. Nosso objetivo com o Feirão é justamente oferecer essa oportunidade, fazendo a ponte entre o trabalhador e o mercado”, explica.

O diretor do Senac, Leopoldo Veiga Jardim, enfatiza a responsabilidade social do Feirão: “O Sistema S já tem a tradição de ser um mediador entre o trabalhador e o emprego e o Feirão não apenas auxilia na oferta de empregos, mas também leva informações e conhecimento sobre mercado de trabalho, capacitações e networking”, ressalta.

“Estamos preparando uma grande festa de trabalho e empreendedorismo para Senador Canedo, uma oportunidade para quem busca se qualificar, atualizar e buscar uma colocação no mercado de trabalho. Essa parceria inovadora da prefeitura de Senador Canedo, por meio da Secretaria de Trabalho, com a Fecomércio Sesc Senac vai abrir muitas oportunidades para os canedenses. Estamos felizes em poder proporcionar mais desenvolvimento para o nosso município”, comemora o prefeito Fernando Pellozo.

Feirão de Empregos Senac

Em Goiânia já foram realizadas duas edições de sucesso com aproximadamente 25 mil atendimentos na primeira edição. Outras edições foram realizadas em Aparecida de Goiânia e Catalão. Além da captação de currículos por meio das empresas convidadas, durante os feirões o Senac realiza palestras de orientação para o mercado de trabalho, com foco nos processos seletivos e capacitação.