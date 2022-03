Senac Goiás oferece 480 vagas para cursos gratuitos em Porangatu, Trindade e Ceres

O Senac Goiás, por meio do programa Capacitar-se, lançou nesta semana 480 vagas para cursos gratuitos nas cidades de Porangatu, Trindade e Ceres. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site go.senac.br, e as vagas são destinadas a pessoas cuja renda familiar mensal não ultrapasse dois salários mínimos.

Em Trindade estão disponíveis turmas para Assistente Administrativo, Assistente de Logística, Assistente de Recursos Humanos, Operador de Computador, Excelência na Receptividade ao Turista, Excelência no Atendimento Hoteleiro, Recepção de Hotéis: Operação e Procedimento e Turismo Local: a Gastronomia como atrativo turístico.

Em Porangatu, as turmas são para Assistente Administrativo, Cuidador de Idoso e Operador de Computador. Já em Trindade o Capacitar-se oferece os cursos de Atendente de Farmácia, Assistente Administrativo e Assistente de Logística.

O presidente do Sistema Fecomércio Sesc-Senac, Marcelo Baiocchi, destaca a relevância do programa Capacitar-se para o desenvolvimento do comércio local. “O crescimento de um setor passa pela capacitação da sua mão de obra. Profissionais capacitados contribuem diretamente para um atendimento de qualidade, para a fidelização do cliente, para os resultados da empresa e para a economia como um todo”, afirma.

“O profissional qualificado é mais motivado, criativo, tem mais propensão a crescer profissionalmente, a pensar novas possibilidades e isso é de suma importância. Sabemos que o Capacitar-se fomenta a economia, mas sabemos também que impacta diretamente na vida profissional dos nossos alunos. Temos recebido muitos depoimentos de como esse programa tem mudado vidas”, afirma o diretor do Senac Goiás, Leopoldo Veiga Jardim.