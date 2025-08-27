search
Saúde

Senadora Damares Alves anuncia que está com câncer

Senadora fez um apelo para que todas as mulheres brasileiras tenham acesso ao mesmo tipo de cuidado médico que recebeu


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 27/08/2025 - 15:33

Damares câncer
Senadora Damares Alves revelou que está com câncer (Agência Senado)

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) anunciou, nesta quarta-feira (27/8), que está com câncer. Ela alegou que não se sentia bem e encerrou uma sessão que presidia. Damares disse que é preciso ter coragem para enfrentar a doença.

“Dado o horário da reunião, e a senadora presidente não está se sentindo muito bem. Inclusive, hoje, na reunião mais cedo, eu fiz um anúncio público na outra comissão e acho justo eu fazer esse anúncio aqui também. Há um mês eu fui diagnosticada com câncer. Eu estou no enfrentamento da doença. Estou tomando a coragem de fazer este anúncio público. Requer muita coragem”, disse.

Damares fez a revelação durante reunião da Comissão de Direitos Humanos do Senado. A senadora pediu para encerrar a sessão porque, segundo ela, estava em seu “limite físico”.

A senadora Damares Alves contou que realizou todos os exames em menos de 20 dias após o diagnóstico e, em seguida, foi operada. Segundo ela, o diagnóstico precoce fez toda a diferença. “Com cinco dias, eu estava aqui no Senado, trabalhando, com um pouquinho de dor”, afirmou.

Damares também anunciou que iniciará sessões de radioterapia na próxima segunda-feira (1º), mas disse já se considerar curada. “Eu já estou declarando vitória, já estou declarando que estou curada”, declarou.

Ao dividir a experiência, a senadora fez um apelo para que todas as mulheres brasileiras tenham acesso ao mesmo tipo de cuidado médico que recebeu.

Ministério Público aciona Rogério Cruz e ex-secretários por improbidade administrativa

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

UFG desenvolve teste rápido para detectar bactéria em alimentos
Saúde

UFG desenvolve teste rápido para detectar bactéria em alimentos

27/08/2025
Unimed Goiânia
Saúde

Procon Goiás autua Unimed Goiânia por limitar tempo de terapias para pacientes com Transtorno do Espectro Autista

26/08/2025
(Créditos: Professor25 / iStock)
Saúde

Além do treino: os benefícios da glutamina para o corpo

26/08/2025
Vacinação
Saúde

Atenção, passageiros: Prefeitura leva vacinação para o Aeroporto de Goiânia

26/08/2025
Anvisa proíbe suplementos de duas marcas
Saúde

Anvisa proíbe suplementos de duas marcas

26/08/2025
gás
Brasil

Governo vai enviar ao Congresso projeto que garante gás gratuito a 46 milhões de brasileiros

27/08/2025
maternidades verbas
Cidades

Sindicatos vão ao MP por pagamento de verbas rescisórias de trabalhadores de maternidades de Goiânia

27/08/2025
empregos formais
Cidades

Brasil gerou mais de 129 mil empregos formais em julho

27/08/2025
Juiz dá 72 horas para Câmara explicar fundamentos de CEI da Limpa Gyn
Poder

Juiz dá 72 horas para Câmara explicar fundamentos de CEI da Limpa Gyn

27/08/2025
Pesquisa