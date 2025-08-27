Senadora Damares Alves anuncia que está com câncer

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) anunciou, nesta quarta-feira (27/8), que está com câncer. Ela alegou que não se sentia bem e encerrou uma sessão que presidia. Damares disse que é preciso ter coragem para enfrentar a doença.

“Dado o horário da reunião, e a senadora presidente não está se sentindo muito bem. Inclusive, hoje, na reunião mais cedo, eu fiz um anúncio público na outra comissão e acho justo eu fazer esse anúncio aqui também. Há um mês eu fui diagnosticada com câncer. Eu estou no enfrentamento da doença. Estou tomando a coragem de fazer este anúncio público. Requer muita coragem”, disse.

Damares fez a revelação durante reunião da Comissão de Direitos Humanos do Senado. A senadora pediu para encerrar a sessão porque, segundo ela, estava em seu “limite físico”.

A senadora Damares Alves contou que realizou todos os exames em menos de 20 dias após o diagnóstico e, em seguida, foi operada. Segundo ela, o diagnóstico precoce fez toda a diferença. “Com cinco dias, eu estava aqui no Senado, trabalhando, com um pouquinho de dor”, afirmou.

Damares também anunciou que iniciará sessões de radioterapia na próxima segunda-feira (1º), mas disse já se considerar curada. “Eu já estou declarando vitória, já estou declarando que estou curada”, declarou.

Ao dividir a experiência, a senadora fez um apelo para que todas as mulheres brasileiras tenham acesso ao mesmo tipo de cuidado médico que recebeu.

