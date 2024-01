Serviço de Transplante Renal do HGG recebe nota máxima do MS

O Serviço de Transplante Renal do Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG, unidade do Governo de Goiás, foi classificado como Nível A, nota máxima na avaliação de indicadores do Programa de Qualidade no Processo de Doação e Transplantes (Qualidot), criado pelo Ministério da Saúde em 2022. O programa atingiu o nível máximo de apuração de pontos na avaliação de indicadores como qualidade e segurança em transplantes por modalidade, reafirmando a excelência na assistência e o crescimento contínuo dos serviços.

A classificação Nível A permite que o serviço de transplante renal do hospital receba um incremento financeiro de 80%, destinado pelo Ministério da Saúde, para a realização de procedimentos na unidade. Com isso, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) passa a receber R$ 14.921,21 por cada transplante renal realizado na unidade. Anteriormente, o valor repassado pelo Ministério da Saúde era de R$8.289,56.

Segundo o Ministério da Saúde, o acréscimo busca melhorar a qualidade dos serviços do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) e também vai impactar nos procedimentos pré e pós-transplante, além do tratamento de intercorrências pós-transplante. O HGG é referência no Serviço de Transplante Renal. Implantado no ano de 2017, a unidade de saúde já realizou 865 procedimentos desde então, o que coloca o HGG como o maior hospital transplantador de rim do Centro-Oeste brasileiro.

Os dados colocam Goiás como o 10º estado em número desse tipo de procedimento no país, segundo uma pesquisa publicada em setembro de 2023, pelo Registro Brasileiro de Transplantes (RBT), da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO). O levantamento, publicado em setembro de 2023, é o mais recente sobre este tema.