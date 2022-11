Serviços de cuidados com a saúde do homem são disponibilizados em Anápolis 

Anápolis continua com a programação especial ao longo do mês, durante a campanha Novembro Azul, que tem como objetivo orientar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata, além de promover a saúde do público masculino.

Ações como atendimento médico, coleta de PSA, vacinação, aferição de pressão arterial, exame de glicemia, auriculoterapia, bioimpedância, orientação nutricional, alongamento corporal e corte de cabelo. Na próxima segunda-feira, 21, esses serviços serão oferecidos no Parque da Jaiara, das 16 às 19h.

O encerramento ocorrerá no dia 25, das 8h às 12h, na Unidade de Saúde Ilion Fleury (antiga Osego), no Bairro Jundiaí. No local haverá, além de outros serviços, consultas com urologistas, coleta de PSA, atendimento nutricional, aferição de pressão arterial, exame de glicemia e educação continuada sobre câncer de próstata.

Nas unidades básicas de saúde também haverá triagem para pacientes acima de 50 anos, encaminhamento para exames conforme a necessidade, avaliações, palestras e ações de saúde.