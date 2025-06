Servidor da Ciretran é preso em flagrante por corrupção em São Miguel do Araguaia

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) realizou, na última segunda-feira (2), uma operação que resultou na prisão, em flagrante, de um servidor da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de São Miguel do Araguaia. Ele é acusado de extorquir usuários usando infrações de trânsito não aplicadas.

As investigações começaram por meio do serviço de inteligência da autarquia após o recebimento de denúncias anônimas feitas à Gerência de Atendimento Regional, relatando que um servidor que é advogado estaria simulando infrações de trânsito nos veículos de usuários, sobretudo entre pessoas em situação de vulnerabilidade, como mulheres, idosos e cidadãos de baixa escolaridade residentes em um assentamento da região.

Segundo as denúncias, o servidor oferecia a “retirada” dessas infrações — que na verdade não existiam — mediante pagamento de R$ 150,00 por infração, cobrados via Pix ou em espécie.

Diante da gravidade dos fatos, o Núcleo de Inteligência e Combate à Corrupção do Detran-GO, desencadeou imediatamente uma operação, com apoio da Assistência Policial Militar do órgão.

O servidor foi conduzido à Delegacia de Polícia de São Miguel do Araguaia, onde foi confirmada a prática dos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e peculato.

“O Detran-GO está atento aos casos de corrupção e não vamos alisar. O servidor que praticar crime será punido severamente. Temos outras investigações em apuração pela Polícia Civil e Ministério Público. Lugar de servidor corrupto é na cadeia, não no Detran-GO”, afirma o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir.

TCE-GO concede cautelar para suspender procedimento da Seduc