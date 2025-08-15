SET fecha trecho da Rua 8 para realização do projeto cultural Ocupa o Centro

A Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET) fechará o trecho da Rua 8, entre a Avenida Anhanguera e a Rua 4, no Setor Central, para a circulação de veículos motorizados, a partir das 18h desta sexta-feira (15/8), para a realização do projeto cultural Ocupa o Centro. A ação é de caráter permanente e ocorrerá todas as sextas-feiras, a partir das 18h; sábados, também a partir das 18h; domingos e feriados, durante todo o dia.

O Projeto Ocupa o Centro foi instituído por meio da Lei 11.293, promulgada pela Câmara Municipal de Goiânia, que prevê a realização de manifestações artísticas, culturais e esportivas no local. Segundo o texto, o projeto visa “promover a reocupação sustentável do centro da cidade, bem como garantir a equidade no uso do espaço público de circulação em vias e logradouros públicos”.

