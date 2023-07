Setor Marista tem o metro quadrado mais caro de Goiânia

Dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a partir do Índice Fipezap, revelaram que o Setor Marista é o bairro com o metro quadrado mais caro da capital, com R$ 55,3 /m².

Já na segunda posição aparece o Jardim Goiás. A proximidade a shoppings e parques, aliado ao ritmo intenso de construções de luxo fizeram o bairro ter um valor médio de R$ 52,3 /m².

Outro setor que também se destaca na listagem é o Bueno. A localidade, que funciona como uma força motora da vida noturna no município e abriga diversas empresas prestadoras de serviço, desponta com R$ 37,7 /m².

Além deles, chamam a atenção os setores (alguns com diferença dentro do próprio bairro): Pedro Ludovico/ Bela Vista/ Jardim das Esmeraldas (R$ 32,3 /m²), Oeste (R$ 31,9 /m²), Pedro Ludovico/ Bela Vista (R$ 31,0 /m²), Nova Suiça (R$ 29,5 /m² ), Jardim América (R$ 23,6 /m²), Sudoeste (R$ 22,4 /m²) e Central (R$ 19,3 /m²).

Aluguel

Na pesquisa, Goiânia figura como a cidade que teve o maior aumento no aluguel residencial entre as 11 capitais monitoradas: 24,03%. Florianópolis aparece logo atrás, com 23,72%, seguida por Fortaleza (13,56%).

O aumento de preços foi maior em apartamentos com um só quarto: na primeira metade do ano, o incremento foi de 10,38%, enquanto a escalada em unidades de quatro ou mais dormitórios foi de 5,05%.