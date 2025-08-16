SINE Municipal de Goiânia deve mudar para o Mercado Central

A Prefeitura de Goiânia deverá transferir a sede do SINE Municipal para o 3º piso do Mercado Central da capital. A mudança foi autorizada pelo Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (CMTER), em reunião no dia 6 de agosto, e integra as ações de revitalização da região central da capital.

Atualmente, o posto de atendimento funciona na Rua 1, também no Setor Central, em imóvel alugado da Marcelo Baiocchi Imóveis Ltda., empresa do vice-presidente da Fecomércio, Marcelo Baiocchi.

No período de 1º de janeiro a 8 de setembro de 2025, a Prefeitura pagou R$ 71.713,53, que corresponde a um aluguel de cerca de R$ 8,6 mil ao mês, conforme o Portal da Transparência.

O espaço foi utilizado pela gestão anterior, quando o ex-prefeito Rogério Cruz (SD) lançou o Refis no Mercado como um marco para a revitalização do centro da cidade, por meio do Programa Centraliza.

A Prefeitura de Goiânia ainda não divulgou o cronograma para a transferência e início dos atendimentos no novo espaço.

