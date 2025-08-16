search
Cidades

SINE Municipal de Goiânia deve mudar para o Mercado Central

Órgão vai deixar imóvel alugado e será instalado no andar em que funcionou o Refis, no ano passado


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 16/08/2025 - 16:56

SINE Municipal
Nova sede do SINE funcionará no 3º piso do Mercado Central, mesmo lugar usado pela gestão anterior (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Goiânia deverá transferir a sede do SINE Municipal para o 3º piso do Mercado Central da capital. A mudança foi autorizada pelo Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (CMTER), em reunião no dia 6 de agosto, e integra as ações de revitalização da região central da capital.

Atualmente, o posto de atendimento funciona na Rua 1, também no Setor Central, em imóvel alugado da Marcelo Baiocchi Imóveis Ltda., empresa do vice-presidente da Fecomércio, Marcelo Baiocchi.

No período de 1º de janeiro a 8 de setembro de 2025, a Prefeitura pagou R$ 71.713,53, que corresponde a um aluguel de cerca de R$ 8,6 mil ao mês, conforme o Portal da Transparência.

O espaço foi utilizado pela gestão anterior, quando o ex-prefeito Rogério Cruz (SD) lançou o Refis no Mercado como um marco para a revitalização do centro da cidade, por meio do Programa Centraliza.

A Prefeitura de Goiânia ainda não divulgou o cronograma para a transferência e início dos atendimentos no novo espaço.

‘No Direito, não tem como meu cliente ser condenado’, afirma Demóstenes Torres sobre ex-comandante da Marinha

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

GGIM em Ação
Cidades

Forças de segurança realizam 20ª edição do GGIM em Ação; operação continua neste sábado

16/08/2025
Legendários Caldas Novas
Cidades

Retiro dos Legendários é interrompido por ataque de abelhas em Caldas Novas

16/08/2025
paralisação médicos Detran
Cidades

Médicos credenciados pelo Detran anunciam nova paralisação

16/08/2025
32 pets para adoção responsável no Shopping Cerrado neste sábado (16)
Cidades

Shopping promove MiauDote com 32 pets para adoção neste sábado (16)

16/08/2025
Gabriela Patrícia de Jesus Silva aborto Ceres
Cidades

MP oferece denúncia contra dentista e técnica de enfermagem por homicídio qualificado e aborto provocado, em Ceres

15/08/2025
SINE Municipal
Cidades

SINE Municipal de Goiânia deve mudar para o Mercado Central

16/08/2025
desemprego Goiás
Economia

Goiás bate recorde histórico de ocupação e alcança menor desemprego em 12 anos

16/08/2025
Bruno Peixoto
Poder

Em Itauçu, Bruno Peixoto leva cidadania e realiza o sonho de dezenas de famílias com entrega de escrituras na 15ª edição do Deputados Aqui

16/08/2025
cobre Aparecida
Geral

GCM de Aparecida desarticula esquema de receptação de fios de cobre furtados

16/08/2025
Pesquisa